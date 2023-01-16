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Киян просять відмовитися від купання на Водохреща 2023

16 Січня 2023, 19:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Киян просять відмовитися від купання на Водохреща 2023
Джерело: Depositphotos

Влада Києва просить жителів столиці втриматися від проведення масових заходів та купання на Водохрещу. Так у КМДА нагадують про обмеження, які діють в умовах воєнного часу.

Звернення також стосується і релігійних організацій, які щорічно влаштовують обряди на Водохрещу біля водойм із пірнанням в ополонку та освяченням води. Враховуючи умови війни з РФ, подібні заходи ворог може використовувати як провокацію щодо вірян та інших громадян з метою дестабілізації ситуації в країні.

Купання на Водохрещу 2023 нехай і під великим питанням, влада організує чергування рятувальників біля водойм, де традиційно проводять обряди 19 січня.

Зараз дивляться

Втім, городян наполегливо закликають цього року відмовитися від купання у водоймищах на Водохрещу.

Так, подібних локацій, де проводять купання у Києві небагато – близько 15. Вони рік у рік не змінюються, але їхня доступність в умовах війни під великим питанням:

  • Зона відпочинку Дитяча, Дніпровський район, нар. Дніпро, Венеціанський острів;
  • Венеція, Дніпровський район, нар. Дніпро, острів Долобецький;
  • Передмістя Слобідка. Дніпровський район, нар. Дніпро, Венеціанський острів;
  • Тельбін, Дніпровський район, вул. Тичини;
  • Райдуга Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка;
  • Центральна, Дніпровський район, нар. Дніпро, острів Труханів;
  • Райдуга, Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська. 7;
  • Троєщина, Деснянський р-н, вул. Оноре де Бальзак;
  • Чорторий. Деснянський район, нар. Дніпро, острів Муромець;
  • Пуща-Водиця, Оболонський район, ставок №8 на м. Горенко;
  • Вербне, Оболонський р-н, озеро Вербне, вул. Приозерна;
  • Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-пр. Оболонський;
  • Наталка, Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна;
  • Наталка 2 (парк);
  • Галерна, Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська.

Хрещення – це не тільки купання в ополонці та свята вода. Свято має свою цікаву історію та традиції, які передаються з покоління до покоління. Дату та історію свята Водохрещі можна дізнатися на Фактах ICTV.

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Джерело
КМДА
Теги
Водохреща Київ КМДА
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