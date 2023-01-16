Влада Києва просить жителів столиці втриматися від проведення масових заходів та купання на Водохрещу. Так у КМДА нагадують про обмеження, які діють в умовах воєнного часу.
Звернення також стосується і релігійних організацій, які щорічно влаштовують обряди на Водохрещу біля водойм із пірнанням в ополонку та освяченням води. Враховуючи умови війни з РФ, подібні заходи ворог може використовувати як провокацію щодо вірян та інших громадян з метою дестабілізації ситуації в країні.
Купання на Водохрещу 2023 нехай і під великим питанням, влада організує чергування рятувальників біля водойм, де традиційно проводять обряди 19 січня.
Втім, городян наполегливо закликають цього року відмовитися від купання у водоймищах на Водохрещу.
Так, подібних локацій, де проводять купання у Києві небагато – близько 15. Вони рік у рік не змінюються, але їхня доступність в умовах війни під великим питанням:
- Зона відпочинку Дитяча, Дніпровський район, нар. Дніпро, Венеціанський острів;
- Венеція, Дніпровський район, нар. Дніпро, острів Долобецький;
- Передмістя Слобідка. Дніпровський район, нар. Дніпро, Венеціанський острів;
- Тельбін, Дніпровський район, вул. Тичини;
- Райдуга Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка;
- Центральна, Дніпровський район, нар. Дніпро, острів Труханів;
- Райдуга, Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська. 7;
- Троєщина, Деснянський р-н, вул. Оноре де Бальзак;
- Чорторий. Деснянський район, нар. Дніпро, острів Муромець;
- Пуща-Водиця, Оболонський район, ставок №8 на м. Горенко;
- Вербне, Оболонський р-н, озеро Вербне, вул. Приозерна;
- Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-пр. Оболонський;
- Наталка, Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна;
- Наталка 2 (парк);
- Галерна, Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська.
Хрещення – це не тільки купання в ополонці та свята вода. Свято має свою цікаву історію та традиції, які передаються з покоління до покоління. Дату та історію свята Водохрещі можна дізнатися на Фактах ICTV.