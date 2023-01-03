Лютий – останній місяць зими, але він точно не пасе задніх за кількістю свят. Це стосується як державних важливих днів, а й церковних.

Так, віруючі очікують на період Масляної, а також на початок Великого посту, який триватиме аж 40 днів і закінчиться перед Великоднем – вона запланована на середину квітня. Так, за цей період потрібно підготуватись зустрічати Ісуса, очистивши не тільки організм, а й голову від негативних думок.

Список церковних свят на лютий 2023

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5 лютого – Тиждень про митаря та фарисея;

6 лютого – Початок суцільного тижня митаря та фарисея;

12 лютого – Тиждень про блудного сина, Останній день суцільного тижня митаря і фарисея;

15 лютого – Стрітення Господнє;

18 лютого – Всесвітня м’ясопусна субота;

19 лютого – Тиждень про Страшний суд;

20 лютого – Перший день Масляної (Сирного тижня).

26 лютого – Останній день Масляної (Сирного тижня), Спогад Адамова вигнання, Прощена неділя;

27 лютого – Початок Великого посту.

Лютий також принесе і багато інших свят – наприклад, вже 14 числа багато хто відзначатиме День закоханих, даруватиме один одному подарунки та всіляко показуватиме свої почуття. Ознайомитись повним календарем свят лютого 2023 року можна на Фактах ICTV.