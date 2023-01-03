Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Початок поста та Масляна: церковний календар на лютий 2023

3 Січня 2023, 11:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Масленица

Лютий – останній місяць зими, але він точно не пасе задніх за кількістю свят. Це стосується як державних важливих днів, а й церковних.

Так, віруючі очікують на період Масляної, а також на початок Великого посту, який триватиме аж 40 днів і закінчиться перед Великоднем – вона запланована на середину квітня. Так, за цей період потрібно підготуватись зустрічати Ісуса, очистивши не тільки організм, а й голову від негативних думок.

Список церковних свят на лютий 2023

Зараз дивляться
  • 5 лютого – Тиждень про митаря та фарисея;
  • 6 лютого – Початок суцільного тижня митаря та фарисея;
  • 12 лютого – Тиждень про блудного сина, Останній день суцільного тижня митаря і фарисея;
  • 15 лютого – Стрітення Господнє;
  • 18 лютого – Всесвітня м’ясопусна субота;
  • 19 лютого – Тиждень про Страшний суд;
  • 20 лютого – Перший день Масляної (Сирного тижня).
  • 26 лютого – Останній день Масляної (Сирного тижня), Спогад Адамова вигнання, Прощена неділя;
  • 27 лютого – Початок Великого посту.

Лютий також принесе і багато інших свят – наприклад, вже 14 числа багато хто відзначатиме День закоханих, даруватиме один одному подарунки та всіляко показуватиме свої почуття. Ознайомитись повним календарем свят лютого 2023 року можна на Фактах ICTV.

Читайте також:
МеркурійКоли ретроградний Меркурій у 2023 році – дати

Теги
Календар релігійне свято Церковні свята
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь