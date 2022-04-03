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Календар церковних свят на квітень 2022

3 Квітня 2022, 07:56
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Календар церковних свят на квітень 2022

Квітень 2022 буде щедрим на свята. Навіть в умовах війни українці готуються зустріти одне з найважливіших церковних свят – Великдень.

Християни західного обряду святкуватимуть Великдень 17 квітня, а християни східного обряду на тиждень пізніше – 24 квітня.

Майже весь квітень триває Великий піст, на період якого є низка важливих заборон та обмежень. Крім того, на квітень припадає одна з батьківських субот, коли заведено поминати покійних родичів.

Список церковних свят у квітні 2022

  • 1 квітня – Ікони Божої Матері Розчулення Смоленської
  • 2 квітня – Вселенська батьківська субота Великого посту
  • 3 квітня – Тиждень Преподобного Іоанна Ліствичника
  • 6 квітня – переддень Благовіщення
  • 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці
  • 8 квітня – посвятство Благовіщення, Собор Архангела Гавриїла
  • 10 квітня – Тиждень Преподобної Марії Єгипетської
  • 16 квітня – Лазарева субота
  • 17 квітня – Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму)
  • 18-24 квітня – Страсний тиждень (тиждень перед Великоднем)
  • 21 квітня – Чистий четвер
  • 22 квітня – Страсна п’ятниця
  • 23 квітня – Велика субота, Сходження Благодатного вогню
  • 24 квітня – Великдень 2022, закінчення Великого посту
  • 25 квітня-1 травня – Світлий тиждень
  • 26 квітня – Іверської ікони Божої Матері
  • 29 квітня – Ікони Божої Матері Живоносне Джерело
  • 30 квітня – Преподобного Зосими, ігумена Соловецького
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Теги
Календар , Свята , Церква
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