Квітень 2022 буде щедрим на свята. Навіть в умовах війни українці готуються зустріти одне з найважливіших церковних свят – Великдень.

Християни західного обряду святкуватимуть Великдень 17 квітня, а християни східного обряду на тиждень пізніше – 24 квітня.

Майже весь квітень триває Великий піст, на період якого є низка важливих заборон та обмежень. Крім того, на квітень припадає одна з батьківських субот, коли заведено поминати покійних родичів.

Список церковних свят у квітні 2022

1 квітня – Ікони Божої Матері Розчулення Смоленської

2 квітня – Вселенська батьківська субота Великого посту

3 квітня – Тиждень Преподобного Іоанна Ліствичника

6 квітня – переддень Благовіщення

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці

8 квітня – посвятство Благовіщення, Собор Архангела Гавриїла

10 квітня – Тиждень Преподобної Марії Єгипетської

16 квітня – Лазарева субота

17 квітня – Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму)

18-24 квітня – Страсний тиждень (тиждень перед Великоднем)

21 квітня – Чистий четвер

22 квітня – Страсна п’ятниця

23 квітня – Велика субота, Сходження Благодатного вогню

24 квітня – Великдень 2022, закінчення Великого посту

25 квітня-1 травня – Світлий тиждень

26 квітня – Іверської ікони Божої Матері

29 квітня – Ікони Божої Матері Живоносне Джерело

30 квітня – Преподобного Зосими, ігумена Соловецького