Квітень 2022 буде щедрим на свята. Навіть в умовах війни українці готуються зустріти одне з найважливіших церковних свят – Великдень.
Християни західного обряду святкуватимуть Великдень 17 квітня, а християни східного обряду на тиждень пізніше – 24 квітня.
Майже весь квітень триває Великий піст, на період якого є низка важливих заборон та обмежень. Крім того, на квітень припадає одна з батьківських субот, коли заведено поминати покійних родичів.
Список церковних свят у квітні 2022
- 1 квітня – Ікони Божої Матері Розчулення Смоленської
- 2 квітня – Вселенська батьківська субота Великого посту
- 3 квітня – Тиждень Преподобного Іоанна Ліствичника
- 6 квітня – переддень Благовіщення
- 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці
- 8 квітня – посвятство Благовіщення, Собор Архангела Гавриїла
- 10 квітня – Тиждень Преподобної Марії Єгипетської
- 16 квітня – Лазарева субота
- 17 квітня – Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму)
- 18-24 квітня – Страсний тиждень (тиждень перед Великоднем)
- 21 квітня – Чистий четвер
- 22 квітня – Страсна п’ятниця
- 23 квітня – Велика субота, Сходження Благодатного вогню
- 24 квітня – Великдень 2022, закінчення Великого посту
- 25 квітня-1 травня – Світлий тиждень
- 26 квітня – Іверської ікони Божої Матері
- 29 квітня – Ікони Божої Матері Живоносне Джерело
- 30 квітня – Преподобного Зосими, ігумена Соловецького
Читайте також:Скільки вихідних буде у квітні 2022