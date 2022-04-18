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Традиції й заборони в Страсний тиждень 2022
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Традиції й заборони в Страсний тиждень 2022

18 Квітня 2022, 17:05 Марина Корзун

Страсний тиждень 2022 припадає на 18 квітня – 24 квітня. Яких традицій дотримувались наші предки, що можна та чого не можна робити в Страсний тиждень, дізнавайтесь на Фактах ICTV.

Великий понеділок: традиції та заборони

У понеділок Страсного тижня треба подбати про свій будинок.

Люди цього дня прибирають у своїх оселях. Згідно з традиціями, жінки починали прибирання ще до сходу сонця.

Усі непотрібні речі, які накопичилися з роками, потрібно викинути – так ви закличете у свій дім добру позитивну енергію.

Чистий вівторок: традиції та заборони

У Чистий вівторок люди займаються своїм одягом.

Цього дня жінки готують святковий одяг, займаються пранням та прасуванням. Чоловіки, за традицією, заготовляли дрова для випікання майбутніх пасок.

Страсна середа: традиції та заборони

У Страсну середу люди наводять лад у своїх помешканнях.

Наступні два тижні забороняється робити генеральне прибирання – це може накликати біду.

Цього дня, за традицією, готували свічки, які захищали сім’ю від хвороб.

Вважається, що в Страсну середу піст повинен бути особливо суворим, деякі віряни практикують голодування.

Чистий четвер: традиції та заборони

У Чистий четвер прийнято купатися.

Під час вмивання колись примовляли: “Змиваю те, що напустили на мене, те, чим душа й тіло просочені, все Чистий четвер знімає”.

У Чистий четвер люди починали готувати перші страви до великоднього столу: фарбували та розписували яйця, пекли паски та медові пряники.

Також люди вірили, що потрібно підстригати волосся, щоб краще росло.

До Чистого четверга оселя вже має бути прибрана.

Страсна п’ятниця: традиції та заборони

Страсна п’ятниця – день найважчих випробувань. Багато вірян відмовляються від будь-якої їжі та проводять день із молитвою та каяттям.

Також у п’ятницю не рекомендується працювати на землі: висаджена рослинність не приживеться, а робота принесе в родину неприємності.

Не можна в Страсну п’ятницю сушити білизну, бо тоді на ній можуть з’явитися червоні плями, схожі на кров.

До того ж, у п’ятницю особливо сильні змови на здоров’я та лікування хворих.

Традиційно звертали увагу на погоду: якщо на Страсну п’ятницю небо похмуре – урожай буде поганий, якщо ж ясне та чисте – буде щедрий.

Страсна субота: традиції та заборони

У суботу Страсного тижня люди дбають про великодні приготування.

Жінки традиційно займались фарбуванням яєць та випіканням пасок.

Цікаво, що під час випікання пасок у хаті не можна було розмовляти та галасувати. Якщо ж паска десь тріснула чи запала, це було поганим знаком.

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Теги
Великдень , Великий піст , Календар
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