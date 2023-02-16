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Дати Великодня до 2030 та як визначається
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Дати Великодня до 2030 та як визначається

16 Лютого 2023, 14:49 Валентина Летяк

Великдень у 2023 році припадає на 16 квітня. Як визначається дата свята та якого числа буде Світле Христове Воскресіння у наступні 10 років – до 2030-го, читайте на сайті Факти ICTV.

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Як розраховується дата Великодня

Усі православні віряни знають, що Великдень не має сталої дати. Вона визначається за формулою, яку затверджено для всіх церков на I Вселенському соборі у 325 році.

Зокрема, свято завжди припадає на першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення.

Проте у XVI столітті після запровадження григоріанського (нового) стилю виникли розбіжності у визначенні дати Великодня між церквами західного та східного обрядів. Католики почали використовувати нову формулу вирахування свята, а православні зберегли юліанський (старий) стиль календаря. Тому Великдень у них у різні дні, хоча іноді вони збігаються.

Для розрахунку дати церква користується так званими пасхаліями – спеціальними таблицями (православна – олександрійськими, а католицька – григоріанськими).

Якого числа Великдень 2021

Православний - 2 травня, католицький - 4 квітня.

Якого числа Великдень 2022

Православний - 24 квітня, католицький - 17 квітня.

Якого числа Великдень 2023

Православний - 16 квітня, католицький - 9 квітня.

Якого числа Великдень 2024

Православний - 5 травня, католицький - 31 березня.

Якого числа Великдень 2025

Православний і католицький в один день - 20 квітня.

Якого числа Великдень 2026

Православний - 12 квітня, католицький - 5 квітня.

Якого числа Великдень 2027

Православний - 5 травня, католицький - 28 березня.

Якого числа Великдень 2028

Православний і католицький - 16 квітня.

Якого числа Великдень 2029

Православний - 8 квітня, католицький - 1 квітня.

Якого числа Великдень 2030

Православний - 28 квітня, католицький - 21 квітня.

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