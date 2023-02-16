Як розраховується дата Великодня

Усі православні віряни знають, що Великдень не має сталої дати. Вона визначається за формулою, яку затверджено для всіх церков на I Вселенському соборі у 325 році.

Зокрема, свято завжди припадає на першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення.

Проте у XVI столітті після запровадження григоріанського (нового) стилю виникли розбіжності у визначенні дати Великодня між церквами західного та східного обрядів. Католики почали використовувати нову формулу вирахування свята, а православні зберегли юліанський (старий) стиль календаря. Тому Великдень у них у різні дні, хоча іноді вони збігаються.

Для розрахунку дати церква користується так званими пасхаліями – спеціальними таблицями (православна – олександрійськими, а католицька – григоріанськими).