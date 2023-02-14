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Час, коли можна очиститися від гріхів: коли розпочнеться Великий піст 2023

14 Лютого 2023, 17:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Час, коли можна очиститися від гріхів: коли розпочнеться Великий піст 2023
Джерело: Pixabay

Уже в лютому 2023 розпочнеться найсуворіший Великий піст, який приурочений до Світлого Христового Воскресіння – Великодня.

Так, у 2023 році Великий піст розпочнеться 22 лютого і завершиться 6 квітня за григоріанським та новоюліанським календарями, з 27 лютого по 15 квітня – за юліанським. Великдень відповідно до календарів віряни відзначать 9 та 16 квітня.

Піст – це час, коли можна очиститися від гріхів і підготувати свою душу до світлого свята. У цей період радять відмовитися від певних продуктів, розваг і задоволень, присвячуючи більше часу самопізнанню і молитвам.

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Перші 40 днів Великого посту символізують похід Ісуса Христа в пустелю, протягом якого він нічого не їв і піддавався спокусам.

Два дні припадає на Лазареву суботу та Вербну неділю (в’їзд Господній в Єрусалим).

Завершує піст Страсний тиждень, який символізує останні сім днів життя Христа.

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