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Астрологія

Коли ретроградний Меркурій у 2023 році – дати

11 Грудня 2022, 08:57
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Меркурій
Джерело: Depositphotos

Ретроградним Меркурієм називають оптичну ілюзію, коли здається, що планета рухається назад. Астрологи кажуть, що ретроградний рух ставить на паузу всі сфери життя, за які відповідає планета.

У 2023 році буде чотири періоди Ретроградного Меркурія. Дати:

  • 1 січня – 18 січня 2023 року
  • 21 квітня – 15 травня 2023 року
  • 23 серпня – 15 вересня 2023 року
  • 13 грудня 2023 року – 1 січня 2024 року

На які сфери життя впливає Меркурій: 

Зараз дивляться
  • торгівля
  • навчання
  • фінанси
  • робота

Чим небезпечний ретроградний Меркурій

З точки зору науки, оптична ілюзія навряд може вплинути на ваше земне життя. Утім астрологи переконані, що коли планета починає зворотний рух, то всі процеси, за які вона відповідає, гальмуються. На мить може здатися, що все життя йде з-під контролю. Можуть виникати проблеми чи перешкоди, які завадять втілювати заплановане.

Саме тому в період ретроградного Меркурія астрологи радять бути особливо уважними з документами. Якщо є можливість відкласти підписання важливих контрактів, то краще зачекати. Також бажано утриматися від масштабних інвестицій і відкриття бізнесу. Краще в цей час не змінювати роботу та житло, а також не вирушати в далеку дорогу.

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