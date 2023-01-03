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Начало поста и Масленица: церковный календарь на февраль 2023

3 января 2023, 11:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Масленица

Февраль — последний месяц зимы, но он точно от остальных по количеству праздников. Это касается не только государственных важных дней, но и церковных. 

Так, верующие ожидают период Масленицы, а также начало Великого поста, который продлится аж 40 дней и закончится перед Пасхой — она запланирована на средину апреля. Так, за этот период нужно подготовиться встречать Иисуса, очистив не только организм, но и голову от негативных мыслей.

Список церковных праздников на февраль 2023

  • 5 февраля – Неделя о мытаре и фарисее;
  • 6 февраля – Начало сплошной недели мытаря и фарисея;
  • 12 февраля – Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной недели мытаря и фарисея;
  • 15 февраля – Сретение Господне;
  • 18 февраля – Всемирная мясопустная суббота;
  • 19 февраля – Неделя о Страшном суде;
  • 20 февраля – Первый день Масленицы (Сырной недели).
  • 26 февраля – Последний день Масленицы (Сырной недели), Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье;
  • 27 февраля – Начало Великого поста.

Февраль также принесет и много других праздников — к примеру, уже 14 числа многие будут отмечать День влюбленных, дарить друг другу подарки и всячески показывать свои чувства. Ознакомиться с полным календарем праздников февраля 2023 можно на Фактах ICTV.

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Календарь релігійне свято Церковні свята
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