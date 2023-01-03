Февраль — последний месяц зимы, но он точно от остальных по количеству праздников. Это касается не только государственных важных дней, но и церковных.

Так, верующие ожидают период Масленицы, а также начало Великого поста, который продлится аж 40 дней и закончится перед Пасхой — она запланирована на средину апреля. Так, за этот период нужно подготовиться встречать Иисуса, очистив не только организм, но и голову от негативных мыслей.

Список церковных праздников на февраль 2023

5 февраля – Неделя о мытаре и фарисее;

6 февраля – Начало сплошной недели мытаря и фарисея;

12 февраля – Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной недели мытаря и фарисея;

15 февраля – Сретение Господне;

18 февраля – Всемирная мясопустная суббота;

19 февраля – Неделя о Страшном суде;

20 февраля – Первый день Масленицы (Сырной недели).

26 февраля – Последний день Масленицы (Сырной недели), Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье;

27 февраля – Начало Великого поста.

Февраль также принесет и много других праздников — к примеру, уже 14 числа многие будут отмечать День влюбленных, дарить друг другу подарки и всячески показывать свои чувства. Ознакомиться с полным календарем праздников февраля 2023 можно на Фактах ICTV.