Стрітення Господнє – одна з важливих дат у церковному календарі, яку відзначають усі віряни. Раніше важлива дата стосувалася зустрічі холодної зими й весни, але пізніше свято набуло релігійного характеру.

Що таке Стрітення Господнє – читайте далі у матеріалі.

Щоб розібратися у святі, потрібно спочатку з’ясувати, коли його відзначають. Традиційно, він припадає на 40 день після Різдва Христового, і 2023 року відзначається 15 лютого.

Зараз дивляться Євангелія від Луки описує події, які спричинили появу свята. Стрітення – це також означає зустріч, яка стала дуже важливою у житті Ісуса. Історія свідчить, що на 40 день після Різдва, Христа принесли до храму для причастя. Вони зустріли старця Симеона Богоприємця, який займався перекладом релігійного листа. В одній із робіт він побачив справжнє пророцтво – Діва Марія народить Спасителя. До Симеона спустився ангел, який підтвердив ці слова, і додав, що в момент зустрічі з Ісусом душа старця вирушить до раю. Літописець узяв до рук немовля, підняв над головою і заявив, що це Спаситель людства. Після цього він помер. За цим спостерігала Анна-пророчиця, яка пішла розповідати радісну новину до Єрусалиму. Традиції Цього дня віряни обов’язково йдуть до храму, щоби стати свідком літургії. У церкві також потрібно освятити свічки та взяти із собою святу воду додому. Цілющою водою варто окропити будинок, а також напоїти худобу – житло буде захищене від нечисті, а тварини не хворітимуть. Також на свято заведено накривати на стіл та збиратися у родинному колі. Крім Стрітення Господнього, лютий приніс українцям величезну кількість свят – наприклад, на кінець зими припадає Масляна, яка триватиме цілий тиждень. Ознайомитися з повним календарем свят лютого 2023 можна на Фактах ICTV. Читайте також: Вихідні у лютому 2023: скільки днів відпочиватимуть українці

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