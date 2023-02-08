Масляна – церковне свято, яке триває цілий тиждень. Він припадає прямо перед Великим постом і порадує своєю різноманітністю.

Як і в будь-яке церковне свято, Масляна має свої традиції – рік у рік вони передаються і дотримуються вірянами. Щоб зустріти тиждень правильно, треба згадати усі тонкощі події.

Традиції Масляної – далі в матеріалі.

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Варто зазначити, що свято відзначається весь тиждень – у 2023 році припадає 20-26 лютого.

Понеділок 20 лютого – “зустріч”. Першого дня свята заведено ходити в гості до рідних. Якщо є заморозки – можна покататися на крижаних гірках або влаштувати посиденьки. Гостей варто пригощати млинцями, і при цьому треба поминати покійних рідних.

Вівторок 21 лютого – “загравання”. Традиційно, другий день Масляної присвячували оглядинам – молодь виглядала собі пару на все життя. Церква забороняла весілля до Великодня, і до цього часу можна придивитися до кандидатів.

Середа 22 лютого – “лакомка”. У цей день за святковим столом мають бути лише близькі. Мама дружини запрошує свого зятя на млинці – чим багатший стіл, тим міцнішою буде родина.

Четвер 23 лютого – “розгул”. Цього дня заведено влаштовувати ярмарки та базари – центральні площі швидко перетворюються на довгі коридори з різноманітними товарами та розвагами.

П’ятниця 24 лютого – “тещині вечірки”. Тепер черга зятя накриватиме на стіл для своєї тещі. Найчастіше мама дружини приходить із подругами, щоб показати, який у неї дбайливий родич.

Субота 25 лютого – “посиденьки зовиці”. Цього дня дружина частує сім’ю свого друга. Прийнято також дарувати подарунки сестрам чоловіка.

Неділя 26 лютого – “прощена неділя”. В останній день Масляниці потрібно просити вибачення у всіх рідних та друзів. Це допоможе чистити душу перед великим постом. Та й самому варто пробачити всі образи.

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