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День святого Валентина и Масленица: календарь праздников на февраль 2023

2 января 2023, 13:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Календарь
Источник: Depositphotos

В феврале 2023 года украинцы отметят множество профессиональных и международных праздников,  а также популярную дату среди влюбленных — День святого Валентина.

В последний месяц зимы мы отпразднуем Международный день бармена, стоматолога, компьютерщика и других. Чтобы лучше знать, какой праздник отмечается в какую дату, необходимо заглянуть в календарь, который Факты ICTV составили для вашего удобства.

Календарь праздников на февраль 2023 — список

  • 2 февраля — День безопасного Интернета
  • 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака
  • 6 февраля — Международный день бармена
  • 9 февраля — Международный день стоматолога
  • 11 февраля — Всемирный день больного
  • 14 февраля — День святого Валентина, День компьютерщика
  • 15 февраля — Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне
  • 17 февраля — День спонтанного проявления доброты
  • 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости
  • 20-26 февраля — Масленица
  • 21 февраля — Международный день родного языка
  • 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений
  • 26 февраля — Прощенное воскресенье
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