В феврале 2023 года украинцы отметят множество профессиональных и международных праздников, а также популярную дату среди влюбленных — День святого Валентина.
В последний месяц зимы мы отпразднуем Международный день бармена, стоматолога, компьютерщика и других. Чтобы лучше знать, какой праздник отмечается в какую дату, необходимо заглянуть в календарь, который Факты ICTV составили для вашего удобства.
Календарь праздников на февраль 2023 — список
- 2 февраля — День безопасного Интернета
- 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака
- 6 февраля — Международный день бармена
- 9 февраля — Международный день стоматолога
- 11 февраля — Всемирный день больного
- 14 февраля — День святого Валентина, День компьютерщика
- 15 февраля — Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне
- 17 февраля — День спонтанного проявления доброты
- 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости
- 20-26 февраля — Масленица
- 21 февраля — Международный день родного языка
- 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений
- 26 февраля — Прощенное воскресенье
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