В феврале 2023 года украинцы отметят множество профессиональных и международных праздников, а также популярную дату среди влюбленных — День святого Валентина.

В последний месяц зимы мы отпразднуем Международный день бармена, стоматолога, компьютерщика и других. Чтобы лучше знать, какой праздник отмечается в какую дату, необходимо заглянуть в календарь, который Факты ICTV составили для вашего удобства.

Календарь праздников на февраль 2023 — список

2 февраля — День безопасного Интернета

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака

6 февраля — Международный день бармена

9 февраля — Международный день стоматолога

11 февраля — Всемирный день больного

14 февраля — День святого Валентина, День компьютерщика

15 февраля — Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне

17 февраля — День спонтанного проявления доброты

20 февраля — Всемирный день социальной справедливости

20-26 февраля — Масленица

21 февраля — Международный день родного языка

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений

26 февраля — Прощенное воскресенье