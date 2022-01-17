Велике православне свято Водохреща щорічно відзначається 19 січня. Цього дня завершується цикл новорічно-різдвяних важливих дат у календарі — саме час привітати рідних та близьких, а також провести зі своїми рідними якнайбільше часу.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Хрещенням у прозі та картинках, які зігріють та піднімуть настрій близьким та друзям навіть на відстані. Приємні побажання можуть надовго зарядити позитивом.

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З Хрещенням Господнім! Нехай зірки світять для тебе, нехай ангели оберігають спокій, нехай життя буде позитивним, нехай здоров’я міцніє з кожним днем. Бажаю тобі райських благ, душевної рівноваги, міцних сімейних уз і вічної радості, незліченних скарбів і чудових друзів.

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У цей особливий, наповнений святістю день, мені б хотілося побажати тобі гармонії, душевного умиротворення, спокою та ідилії. Нехай небеса оберігають твою душу, а ангели зберігають твій дім від зла і бід. З Хрещенням Господнім тебе, не втрачай віри у краще, і вона неодмінно допоможе в скрутну хвилину.

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Всю вашу родину вітаю з Хрещенням Господнім! Бажаємо цього світлого дня щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь захистить вас від випробувань і труднощів і подарує віру, надію і любов.

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Ісус хрестився у річці Йордані – вітаю зі святом! Бажаю найсвітліших і райдужних днів, достатку і здоров’я вашій родині!

Хрещення Господнє вважається одним з п’яти важливих подій життя Ісуса — хрестив святого Іоан Предтеча, найближчий попередник Христа. Історія свідчить, що цей обряд відбувався в річці Йордан – після нього Ісус відправив у пустелю, де 40 днів молився та готувався до своєї місії на землі.

Багато українців дотримуються церковних традицій – 19 січня вони йдуть занурюватися в ополонку. Вважалося, що вода з річки у цей день свята — нею можна навіть вилікувати хвороби та вберегтися від них тривалий час. Про історію свята, традиції та прикмети на Хрещення Господнє — читайте на Фактах ICTV.