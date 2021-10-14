В Україні 14 жовтня відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць, День козацтва. Бба більше, у цей день державний вихідний.

14 жовтня Покров Пресвятої Богородиці. Свято приурочене до появи Божої Матері святому Андрію Юродивому у Влахернському храмі Константинополя. Божа Мати вважається покровителькою козаків. Тому в цей день відзначають і день українського козацтва.

З початком війни на сході України, 23 лютого застаріла, як дата, коли варто було б вітати захисників країни.

Тому 14 жовтня 2014 року президент України Петро Порошенко встановив державне свято з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України.

У серпні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміну назви свята на День захисників і захисниць України.

Крім того, 14 жовтня у відзначають Всесвітній день зору. Свято заснували з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), а відзначається він щорічно у другий четвер жовтня.

Іменини: Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава.

Прикмети на 14 жовтня 2021:

Яка погода на Покрову, то такою буде і зими.

Якщо вітер східний або північний, то зима буде холодною, а якщо південний, то теплою.

Якщо на Покрову йде дощ, то подальша осінь буде похмурою.

Що не можна робити 14 жовтня 2021:

У цей день заборонено лаяти дітей, бо Богородиця розсердиться.

Не можна працювати по дому. Загалом, під забороною будь-яка важка фізична робота.

Також краще не давати і не брати гроші в борг.

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