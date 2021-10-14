В Украине 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц, День казачества. Более того, в этот день государственный выходной.
14 октября Покров Пресвятой Богородицы. Праздник приурочен к явлению Божией Матери святому Андрею Юродивому во Влахернском храме Константинополя. Божья Мать считается покровительницей козаков. Поэтому в этот день отмечают и день украинского козачества.
С началом войны на востоке Украины, 23 февраля устарел, как праздник, во время которого стоило б поздравлять защитников страны.
Поэтому 14 октября 2014 года президент Украины Петр Порошенко установил государственный праздник с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины.
В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении названия праздника на День защитников и защитниц Украины.
Кроме того, 14 октября в мире отмечают Всемирный день зрения. Праздник учредили по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а отмечается он ежегодно во второй четверг октября.
Именины: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва.
Приметы на 14 октября 2021:
- Какая погода на Покрову, то такой будет и зимы.
- Если ветер восточный или северный, то зима будет холодной, а если южный, то теплой.
- Если на Покрову идет дождь, то дальнейшая осень будет ненастной.
Что нельзя делать 14 октября 2021:
- В этот день запрещено ругать детей, так как Богородица рассердится.
- Нельзя работать по дому. В целом, под запретом любая тяжелая физическая работа.
- Также лучше не давать и не брать деньги в долг.
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