В Украине 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц, День казачества. Более того, в этот день государственный выходной.

14 октября Покров Пресвятой Богородицы. Праздник приурочен к явлению Божией Матери святому Андрею Юродивому во Влахернском храме Константинополя. Божья Мать считается покровительницей козаков. Поэтому в этот день отмечают и день украинского козачества.

С началом войны на востоке Украины, 23 февраля устарел, как праздник, во время которого стоило б поздравлять защитников страны.

Поэтому 14 октября 2014 года президент Украины Петр Порошенко установил государственный праздник с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины.

В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении названия праздника на День защитников и защитниц Украины.

Кроме того, 14 октября в мире отмечают Всемирный день зрения. Праздник учредили по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а отмечается он ежегодно во второй четверг октября.

Именины: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва.

Приметы на 14 октября 2021:

Какая погода на Покрову, то такой будет и зимы.

Если ветер восточный или северный, то зима будет холодной, а если южный, то теплой.

Если на Покрову идет дождь, то дальнейшая осень будет ненастной.

Что нельзя делать 14 октября 2021:

В этот день запрещено ругать детей, так как Богородица рассердится.

Нельзя работать по дому. В целом, под запретом любая тяжелая физическая работа.

Также лучше не давать и не брать деньги в долг.

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