14 жовтня православні християни відзначають одне з найбільших церковних свят – Покрова Пресвятої Богородиці. У цей день вшановують пам’ять Божої Матері, згадуючи, як вона захистила тих, хто молиться, від ворогів, накривши їх своїм білим покровом.

У цей день у Богородиці прийнято просити про здоров’я, любов, сімейне життя і заступництво. Крім того, також вітають усіх близьких, бажаючи їм щасливого життя. Факти ICTV підготували привітання в СМС із Покровом Пресвятої Богородиці.

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Хай Матір Божа вас оберігає,

Від неприємностей застерігає.

Нехай дарує силу й процвітання,

І хай здійсняться всі бажання.

Нехай царює мир й любов в сім’ї,

Щоб поруч вірні друзі лиш були!

***

В свято Покрови хочу побажати,

Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!

Хай радість будинок ваш не покидає,

А віра хай серце лише зігріває.

***

Богородиці Покров –

То найбільше свято,

Принесе воно вам любов

Й море благ прекрасних.

Хай свята благодать

З неба розіллється,

Причин не буде сумувати

І легко живеться!

***

Хай Матір Божа вас оберігає,

Від неприємностей застерігає.

Нехай дарує силу й процвітання,

І хай здійсняться всі бажання.

Нехай царює мир й любов в сім’ї,

Щоб поруч вірні друзі лиш були!

***

З Покровою привітати

Я від серця поспішу.

Для всіх нас й для Батьківщини

Добра у нее попрошу.

Детальніше про історію та традиції свята Покрова Пресвятої Богородиці – читайте на Фактах ICTV.

Варто зазначити, що сьогодні, 14 жовтня, в Україні також відзначають День захисника і захисниць і День козацтва.