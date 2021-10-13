14 жовтня православні християни відзначають одне з найбільших церковних свят – Покрова Пресвятої Богородиці. У цей день вшановують пам’ять Божої Матері, згадуючи, як вона захистила тих, хто молиться, від ворогів, накривши їх своїм білим покровом.
У цей день у Богородиці прийнято просити про здоров’я, любов, сімейне життя і заступництво. Крім того, також вітають усіх близьких, бажаючи їм щасливого життя. Факти ICTV підготували привітання в СМС із Покровом Пресвятої Богородиці.
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Хай Матір Божа вас оберігає,
Від неприємностей застерігає.
Нехай дарує силу й процвітання,
І хай здійсняться всі бажання.
Нехай царює мир й любов в сім’ї,
Щоб поруч вірні друзі лиш були!
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В свято Покрови хочу побажати,
Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!
Хай радість будинок ваш не покидає,
А віра хай серце лише зігріває.
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Богородиці Покров –
То найбільше свято,
Принесе воно вам любов
Й море благ прекрасних.
Хай свята благодать
З неба розіллється,
Причин не буде сумувати
І легко живеться!
***
Хай Матір Божа вас оберігає,
Від неприємностей застерігає.
Нехай дарує силу й процвітання,
І хай здійсняться всі бажання.
Нехай царює мир й любов в сім’ї,
Щоб поруч вірні друзі лиш були!
***
З Покровою привітати
Я від серця поспішу.
Для всіх нас й для Батьківщини
Добра у нее попрошу.
Детальніше про історію та традиції свята Покрова Пресвятої Богородиці – читайте на Фактах ICTV.
Варто зазначити, що сьогодні, 14 жовтня, в Україні також відзначають День захисника і захисниць і День козацтва.