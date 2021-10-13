14 жовтня в нашій країні відзначають державне свято – День захисників і захисниць України.

У цей день вітають не тільки чоловіків, а й жінок. Насамперед тих, хто служить чи служив у Збройних силах України. Факти ICTV підготували яскраві привітання в картинках із Днем захисників і захисниць України, щоб ви змогли привітати тих, хто має до нього безпосередній стосунок.

До 2021 року свято називалося День захисника України і було встановлене п’ятим президентом України Петром Порошенком у 2014 році. З 2015 року ця дата є неробочою, завдяки чому українці мають додатковий вихідний день.

Так, у 2021 році українці відпочиватимуть чотири дні поспіль – 14, 15, 16 і 17 числа. Однак їм доведеться відпрацювати один вихідний день у суботу – 23 жовтня.

До цього в Україні відзначали День захисника Вітчизни 23 лютого. Про бажання перенести свято на іншу дату і змінити його назву Петро Порошенко заявив у День Незалежності України.

Дата обрана символічно, оскільки 14 жовтня також відзначають День українського козацтва та Покрову Пресвятої Богородиці.

Детальніше про історію свята День захисників і захисниць України – читайте на Фактах ICTV.

Крім того, раніше ми писали, куди піти в Києві на День захисників і захисниць України, оскільки в цю дату проходить чимало заходів.