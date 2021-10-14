Традиційно 14 жовтня відзначають День захисників і захисниць України. Сьогодні заведено вітати героїв, які відстоюють і захищають честь і територію нашої держави.

З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем захисника і захисниць України в СМС та прозі.

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Вітаю вас із Днем захисника і захисниць України! Від усієї душі бажаю творчих успіхів, звершення всіх намічених планів, стабільності і процвітання. Головне, щоб не гриміли вибухи, не плакали наші матері, а наші діти жили в багатій і процвітаючій країні й відчували гордість за свою Вітчизну! Мирного неба і благополуччя!

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Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

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У День захисника України бажаю тобі міцних сил і незламної віри, бравих ідей і успіху, впевнених планів і мирного неба над головою, незгасного оптимізму і неухильного виконання всіх поставлених завдань.

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Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати і рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

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У День захисника України вітаємо військовослужбовців нашої країни. Адже ви – наші захисники та опора держави. Затишок наших осель і спокій близьких – у ваших надійних руках. Прийміть найкращі вітання з побажаннями миру, добра, благополуччя і успіхів!

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Вітаю Вас з чудовим святом – Днем захисника і захисниць України. Цей день уособлює мужність, силу, честь і обов’язок! Від усієї душі бажаю Вам міцного здоров’я, успіхів і процвітання. Нехай у Вашому домі панують довіра і мир, а в роботі – стабільність!

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День захисників і захисниць України почали відзначати у 2014 році. Це свято встановлене указом Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України.

Дата обрана невипадково, оскільки 14 жовтня також святкують велике релігійне свято – Покрову Пресвятої Богородиці.

До речі, День захисників і захисниць замінив День радянської армії, який раніше відзначали 23 лютого. Хоча деякі українці продовжують дотримуватися звички і вітати захисників у лютому.