У суботу, 30 квітня, в Україні відзначать день прикордонника, який було встановлено у 1992 році Указом Президента України “Про свято День прикордонника” від 25 травня. Цей день присвячений подіям 1918 року, коли слов’янська група окремої запорізької дивізії армії УНР під командуванням полковника Володимира Сікевича, звільнивши велику частину Донбасу, вийшла на міжнародно визнаний кордон Української Народної Республіки з Російською Радянською Республікою і Донською республікою. У 2018 році, дату свята було встановлено на 30 квітня.
Міжнародний день джазу почали святкувати 30 квітня з 2012 року. Ця подія була встановлена ЮНЕСКО, мета якої підвищення ступеня інформованості міжнародної громадськості про джаз як про силу, що сприяє миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми.
У Нідерландах в цей день відзначають Національне свято Королівства.
Світла субота, день пам’яті священномученика Симеона, єпископа Перського і іже з ним, преподобного Акакія – важливі події 30 квітня у вірян.
Привітати з днем ангела сьогодні потрібно Адріана і Олександра, Зосима, Єфрема, Івана, Михайла, Семена та Федора.
На які прикмети треба звертати увагу 30 квітня:
- Червоне небо на світанку – дощова і вітряна весна;
- Багато сережок у вільхи – до гарного врожаю вівса, а якщо багато шишок – хороший врожай ячменя.
Що неможна робити у суботу, 30 квітня:
- Неможна ображати навіть маленьку комашку – бо буде поганий врожай;
- Неможна лаятися та погано думати про інших людей;
- Не ходіть сьогодні в гості, бо винесете щастя зі своєї оселі.
Ще важливі свята та дні пам’яті 30 квітня:
- Всесвітній день ветеринара (дата на 2022 рік. Відзначають в останню суботу квітня)
- Всесвітній день мобільності та доступності
- День Короля в Швеції (день народження короля Карла XVI Густава)
- День вчителя в Парагваї
- День дитини в Мексиці
- День захисту дітей в Колумбії (дата на 2022 рік. Відзначається в останню суботу квітня)
- День захисту дітей в Мексиці (Día del Niño)
- День захисту прав споживачів в Таїланді
- День зачіски
- День збройних сил в Грузії
- День мучеників в Пакистані
- День перемоги і День возз’єднання у В’єтнамі
- День честі в США (або День чесності)
- День штату Луїзіана в США (Столиця штату – Батон-Руж, а найбільше місто – Новий Орлеан. Луїзіана отримала статус штату 30 квітня 1812 роки)
- Міжнародний день настільних ігор (дата на 2022 рік. Відзначають в останню суботу квітня)
- Музичний Фестиваль Легенди Вайенато в Колумбії (Festival de la Leyenda Vallenata)
- Національний день Перської затоки в Ірані
- Національний день батьків домашніх тварин в США (дата на 2022 рік. Відзначають в останню суботу квітня)
- Національний день вівсяного печива і Національний день родзинок в США
- Національний день притулку для домашніх тварин в США
- Національний день смугастого кота в США
- Національний день тварин-терапевтів в США
- Свято Іноземного легіону у Франції (дата в пам’ять про битву при Камерон)