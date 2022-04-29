У суботу, 30 квітня, в Україні відзначать день прикордонника, який було встановлено у 1992 році Указом Президента України “Про свято День прикордонника” від 25 травня. Цей день присвячений подіям 1918 року, коли слов’янська група окремої запорізької дивізії армії УНР під командуванням полковника Володимира Сікевича, звільнивши велику частину Донбасу, вийшла на міжнародно визнаний кордон Української Народної Республіки з Російською Радянською Республікою і Донською республікою. У 2018 році, дату свята було встановлено на 30 квітня.

Міжнародний день джазу почали святкувати 30 квітня з 2012 року. Ця подія була встановлена ЮНЕСКО, мета якої підвищення ступеня інформованості міжнародної громадськості про джаз як про силу, що сприяє миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми.

У Нідерландах в цей день відзначають Національне свято Королівства.

Світла субота, день пам’яті священномученика Симеона, єпископа Перського і іже з ним, преподобного Акакія – важливі події 30 квітня у вірян.

Привітати з днем ангела сьогодні потрібно Адріана і Олександра, Зосима, Єфрема, Івана, Михайла, Семена та Федора.

На які прикмети треба звертати увагу 30 квітня:

Червоне небо на світанку – дощова і вітряна весна;

Багато сережок у вільхи – до гарного врожаю вівса, а якщо багато шишок – хороший врожай ячменя.

Що неможна робити у суботу, 30 квітня:

Неможна ображати навіть маленьку комашку – бо буде поганий врожай;

Неможна лаятися та погано думати про інших людей;

Не ходіть сьогодні в гості, бо винесете щастя зі своєї оселі.

Ще важливі свята та дні пам’яті 30 квітня: