В субботу, 30 апреля, в Украине отметят день пограничника, установленный в 1992 году Указом Президента Украины “О празднике День пограничника” от 25 мая. Этот день посвящен событиям 1918, когда славянская группа отдельной запорожской дивизии армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив большую часть Донбасса, вышла на международно признанную границу Украинской Народной Республики с Российской Советской Республикой и Донской республик. В 2018 году дата праздника была установлена на 30 апреля.

Международный день джаза начали праздновать 30 апреля с 2012 года. Это событие было установлено ЮНЕСКО, цель которого – повышение степени информированности международной общественности о джазе как о силе, способствующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми.

В Нидерландах в этот день отмечают Национальный праздник Королевства.

Светлая суббота, день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним, преподобного Акакия – важные события 30 апреля у верующих.

Поздравить с днем ангела сегодня нужно Адриана и Александра, Зосима, Ефрема, Иоанна, Михаила, Семена и Федора.

На какие приметы следует обращать внимание 30 апреля:

Красное небо на рассвете – дождливая и ветреная весна;

Много сережек у ольхи – к хорошему урожаю овса, а если много шишек – хороший урожай ячменя.

Что нельзя делать в субботу, 30 апреля:

Нельзя обижать даже маленькую букашку – потому что будет плохой урожай;

Нельзя ругаться и плохо думать о других людях;

Не ходите сегодня в гости, потому что вынесете счастье из своего дома.

Еще важны праздники и дни памяти 30 апреля: