Коли ви думаєте про нову зачіску, в голові відразу постає актуальне запитання – наскільки вона підійде саме вам. Тому, переглядаючи трендові зачіски на 2022 рік, слід пам’ятати, що вибір потрібно зупиняти на тій, яка підкреслюватиме риси вашого обличчя.

Факти ICTV разом зі стилістом із зачісок Катериною Іваницькою розібралися, які зачіски модні в 2022 році й до якого типу обличчя вони найкраще підійдуть.

За словами Катерини, володаркам овального типу дійсно підходить більшість зачісок. Уникати варто лише тих, які візуально подовжують обличчя.

Щоб наблизити круглу форму до умовно-ідеальної овальної, потрібно затемнити скроні та зону під вилицями. Так кругле обличчя здаватиметься вужчим.

– Виділимо деякі варіанти стильних зачісок як на кожен день, так і для вечірніх образів, – сказала стиліст.

У моді й надалі залишаються зачіски натуральні, не складні, на кшталт – зробила сама. Однак не варто їх плутати з неохайними, опрацьовуйте текстуру за допомогою стайлінгу та гарячих інструментів. Так, наприклад, варто розглянути природні кучері.

– Користуємося зволожувальними, розгладжуючими засобами, щоб зачіска була природною, але доглянутою, – наголосила Катерина.

Стильними та модними вже не один рік вважаються голлівудські локони, ретро, ​​а також локони з пляжним ефектом.

Звернути увагу варто і на укладання із зібраним волоссям – пучки, черепашки чи зібране шпилькою-крабиком волосся. Все це у 2022 році також є актуальним. Експериментуємо з текстурою – гладка та недбала.

Щодо хвостів, віддавати перевагу варто високим, гладким, низьким і стриманим. Також актуально – заплести тугу косу.

Стиліст зазначила, що зачіска підкреслює ваш стиль, але не варто забувати про повноцінний образ.