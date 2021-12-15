Американський мільярдер Ілон Маск став людиною року за версією газети Financial Times.
– Довгий час представники автомобільної промисловості називали мене з компанією Tesla дурнями та шахраями, – процитувало видання слова Маска.
Наразі геній та інженер зараз є найбагатшою людиною світу — його статки перевалили за позначку в $300 млрд. Наприклад, наприкінці жовтня Маску вдалося побити рекорд рейтингу Forbes. Для порівняння, тоді мільярдер мав всього $271 млрд, тоді як у Джефа Беззоса було $212 млрд.
Все завдяки цінним паперам своїх компаній, якими володіє мільярдер. Цього року акції Tesla пішли вгору — завдяки успішному фінансовому кварталу.
Варто зазначити, що глава Tesla і SpaceX не отримує зарплатні — його статок залежить безпосередньо від успішності корпорацій.
Заслуги Маска неможливо переоцінити — його компанія SpaceX довела, що ракети для польотів у космос можна використовувати багаторазово, що помітно здешевлює вартість відправлення пасажирів у космос і цінний вантаж.
І хоча компанію Tesla започаткували у 2003 році, вона досі вважається флагманом серед електрокарів. Інвестори продовжують вкладатися в амбітний проект Маска, а він розробляє унікальний транспорт.
Також не варто забувати про компанію Starlink, мета якої – покрити всю Землю супутниковим інтернетом. Мета Ілона — зробити інтернет доступним у найдальших куточках нашої планети.
Раніше журнал Forbes назвав Маска Людиною року — 2021. За версією авторитетного видання, саме мільярдер заслуговує на це бажане звання. Минулого року найкращим був президент США Джо Байден.