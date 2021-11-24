Компанія Tesla змогла зібрати близько 1,2 млн передзамовлень на електричний пікап Cybertruck. Компанія заробить близько $80 млрд на автомобілі, який навіть не надійшов у виробництво.

Не секрет, що у листопаді 2019 року Ілон Маск представив цей довгоочікуваний автомобіль. Глава Tesla зміг здивувати публіку новим авто – пікап виглядав футуристично, а його потужність та запас ходу в 800 км змусила фанатів зробити величезну кількість передзамовлень.

Ще два роки тому Маск заявляв, що виробництво мало розпочатися у 2021 році, але Tesla перенесла початок процесу на 2022 рік. Крім спрямування всіх ресурсів на виробництво Model Y, у 2021 році корпорація зіткнулася з дефіцитом компонентів. Згідно з найкращими прогнозами компанії, збирати тисячі Cybertruck почнуть наприкінці наступного року.

І навіть після невтішних прогнозів, компанія продовжує отримувати величезну кількість заявок на передзамовлення.

За даними аналітиків, у травні 2021 року кількість бронювань перевищила 1,27 млн ​​замовлень.

Раніше Tesla озвучувала ціну на авто – від 58 тис. доларів. Це означає, що компанія заробить близько $80 млрд, якщо всі замовлення будуть виконані.

За час очікування виходу авто, у Cybertruck вже з’явилося кілька електричних конкурентів – Ford F-150 Lightning, Rivian R1T і GMC Hummer EV.