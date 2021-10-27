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Ілон Маск побив рекорд Forbes: багатшої людини ще не було

27 Жовтня 2021, 10:47 Микола Олефіренко
Ілон Маск побив рекорд Forbes: багатшої людини ще не було
Джерело: Getty Images

Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною за весь час існування рейтингів журналу Forbes. Про це заявили представники видання.

Вже 25 жовтня статки Ілона Маска досягли рекордних $271,3 млрд. Причиною таких змін є різке зростання вартості акцій Tesla, які подорожчали на 13%. Глава компанії також має солідний пакет акцій на власну компанію — понад 21%. На сьогодні мільярдер є одним із найбільших акціонерів корпорації.

До цього на першому місці в списку Forbes був творець Amazon Джефф Безос — його статки сягали $212 млрд.

За даними рейтингу Billionaires Index від Bloomberg, капітал Маска становить $287 млрд, а Безоса – $196 млрд.

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У лютому інвестори оцінили вартість Tesla у рекордні $74 млрд. Акції компанії помітно подорожчали після звіту про третій фінансовий квартал. Сам Ілон Маск заявив про рекордний прибуток — корпорації вдалося заробити $1,6 млрд. У 2021 році за аналогічний період цей показник становив $331 млн. За цей рік виторг виробника авто зріс на 57%, і тепер становить близько 13,8 млрд.

Конкурентам компанії пощастило менше — дехто підвищив ціну на свої товари, а дехто й зовсім тимчасово зупинив виробництво через дефіцит мікросхем. Наприклад, чеська компанія Skoda призупинила складання автомобілів — корпорації необхідно до кінця укомплектувати вже зібрані авто.

Джерело
Forbes
Теги
Tesla , Ілон Маск
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