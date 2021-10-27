Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною за весь час існування рейтингів журналу Forbes. Про це заявили представники видання.

Вже 25 жовтня статки Ілона Маска досягли рекордних $271,3 млрд. Причиною таких змін є різке зростання вартості акцій Tesla, які подорожчали на 13%. Глава компанії також має солідний пакет акцій на власну компанію — понад 21%. На сьогодні мільярдер є одним із найбільших акціонерів корпорації.

До цього на першому місці в списку Forbes був творець Amazon Джефф Безос — його статки сягали $212 млрд.

За даними рейтингу Billionaires Index від Bloomberg, капітал Маска становить $287 млрд, а Безоса – $196 млрд.

У лютому інвестори оцінили вартість Tesla у рекордні $74 млрд. Акції компанії помітно подорожчали після звіту про третій фінансовий квартал. Сам Ілон Маск заявив про рекордний прибуток — корпорації вдалося заробити $1,6 млрд. У 2021 році за аналогічний період цей показник становив $331 млн. За цей рік виторг виробника авто зріс на 57%, і тепер становить близько 13,8 млрд.

Конкурентам компанії пощастило менше — дехто підвищив ціну на свої товари, а дехто й зовсім тимчасово зупинив виробництво через дефіцит мікросхем. Наприклад, чеська компанія Skoda призупинила складання автомобілів — корпорації необхідно до кінця укомплектувати вже зібрані авто.