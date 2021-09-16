Космічна компанія SpaceX Ілона Маска успішно відправила на орбіту космічних туристів 15 вересня. За зліт відповідала ракета Falcon 9, в якій знаходився корабель Crew Dragon з екіпажем всередині. Місія отримала назву Inspiration4.
Космічний політ встиг встановити кілька світових рекордів.
Пілотований корабель Crew Dragon вийшов на орбіту на висоті 585 км, що стало світовим рекордом. Попереднім рекордсменом був шаттл Атлантіс, який у 2009 році досяг висоти в 575 км.
Ще один рекорд вдалося встановити завдяки екіпажу — вся космічна команда складається з непрофесійних астронавтів.
Окремі учасники космічного екіпажу теж допомогли встановити рекорд – 29-річна Гейлі Арсено стала наймолодшою мешканкою США, що побувала в космосі. Вона також офіційно стала першим космонавтом з протезом.
51-річна Сіан Проктор стара першою темношкірою жінкою-пілотом космічного корабля.
Компанії SpaceX Ілона Маска також вдалося встановити рекордну кількість людей на навколоземній орбіті – 14 осіб опинилися у космосі одночасно.
All smiles from our crew as we near launch of #Inspiration4. pic.twitter.com/UrBdOlxLPJ
— Inspiration4 (@inspiration4x) September 12, 2021
Космічний туризм може помітно прискорити колонізацію Місяця і Марса. В майбутньому, приватні компанії зможуть не тільки відправляти туристів на навколоземну орбіту, а й використовувати свої кораблі для транспортування цінного вантажу на супутник Землі та найближчу планету, а також організувати регулярні рейси.
Тепер SpaceX складе конкуренцію Virgin Galactic і Blue Origin у сфері космічного туризму.
Нагадаємо, що космічний туризм тільки починає зароджуватися. Приватні компанії бачать в цьому величезну перспективу, і щоб заманити аудиторію, глави космічних компаній самі не проти побувати за межами Землі.
Наприклад, 11 липня глава компанії Virgin Galactic Річард Бренсон піднявся на висоту в 90 км на своєму ракетоплані.
Через 9 днів глава компанії Blue Origin Джефф Безос також відправився в космос на кораблі New Shepard. Політ тривав трохи понад 10 хвилин, і став новою віхою в космічній гонці мільярдерів.