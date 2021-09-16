Космічна компанія SpaceX Ілона Маска успішно відправила на орбіту космічних туристів 15 вересня. За зліт відповідала ракета Falcon 9, в якій знаходився корабель Crew Dragon з екіпажем всередині. Місія отримала назву Inspiration4.

Космічний політ встиг встановити кілька світових рекордів.

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Пілотований корабель Crew Dragon вийшов на орбіту на висоті 585 км, що стало світовим рекордом. Попереднім рекордсменом був шаттл Атлантіс, який у 2009 році досяг висоти в 575 км.

Ще один рекорд вдалося встановити завдяки екіпажу — вся космічна команда складається з непрофесійних астронавтів.

Окремі учасники космічного екіпажу теж допомогли встановити рекорд – 29-річна Гейлі Арсено стала наймолодшою ​​мешканкою США, що побувала в космосі. Вона також офіційно стала першим космонавтом з протезом.

51-річна Сіан Проктор стара першою темношкірою жінкою-пілотом космічного корабля.

Компанії SpaceX Ілона Маска також вдалося встановити рекордну кількість людей на навколоземній орбіті – 14 осіб опинилися у космосі одночасно.

All smiles from our crew as we near launch of #Inspiration4. pic.twitter.com/UrBdOlxLPJ — Inspiration4 (@inspiration4x) September 12, 2021

Космічний туризм може помітно прискорити колонізацію Місяця і Марса. В майбутньому, приватні компанії зможуть не тільки відправляти туристів на навколоземну орбіту, а й використовувати свої кораблі для транспортування цінного вантажу на супутник Землі та найближчу планету, а також організувати регулярні рейси.

Тепер SpaceX складе конкуренцію Virgin Galactic і Blue Origin у сфері космічного туризму.

Нагадаємо, що космічний туризм тільки починає зароджуватися. Приватні компанії бачать в цьому величезну перспективу, і щоб заманити аудиторію, глави космічних компаній самі не проти побувати за межами Землі.

Наприклад, 11 липня глава компанії Virgin Galactic Річард Бренсон піднявся на висоту в 90 км на своєму ракетоплані.

Через 9 днів глава компанії Blue Origin Джефф Безос також відправився в космос на кораблі New Shepard. Політ тривав трохи понад 10 хвилин, і став новою віхою в космічній гонці мільярдерів.