Космічна компанія SpaceX Ілона Маска успішно відправила на орбіту космічних туристів 15 вересня. За зліт відповідала ракета Falcon 9, в якій знаходився корабель Crew Dragon з екіпажем всередині. Місія отримала назву Inspiration4.

Космічний політ встиг встановити кілька світових рекордів.



Пілотований корабель Crew Dragon вийшов на орбіту на висоті 585 км, що стало світовим рекордом. Попереднім рекордсменом був шаттл Атлантіс, який у 2009 році досяг висоти в 575 км.

Ще один рекорд вдалося встановити завдяки екіпажу — вся космічна команда складається з непрофесійних астронавтів.

Окремі учасники космічного екіпажу теж допомогли встановити рекорд – 29-річна Гейлі Арсено стала наймолодшою ​​мешканкою США, що побувала в космосі. Вона також офіційно стала першим космонавтом з протезом.

51-річна Сіан Проктор стара першою темношкірою жінкою-пілотом космічного корабля.

Компанії SpaceX Ілона Маска також вдалося встановити рекордну кількість людей на навколоземній орбіті – 14 осіб опинилися у космосі одночасно.

