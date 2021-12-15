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Снова на коне: Financial Times назвала Илона Маска человеком года

15 декабря 2021, 13:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск стал человеком года по версии газеты Financial Times.

— Долгое время представители автомобильной промышленности называли меня с компанией Tesla дураками и мошенниками, — процитировало издание слова Маска.

Cейчас гений и инженер сейчас считается самым богатым человеком мира — его состояние перевалило за отметку в $300 млрд. К примеру, в конце октября Маску удалось побить рекорд рейтинга Forbes. Для сравнения, тогда у миллиардера было всего $271 млрд, в то время как у Джефа Беззоса, было $212 млрд.

Все благодаря ценным бумагам своих компаний, которыми владеет миллиардер. В этом году акции Tesla пошли вверх — все благодаря успешному финансовому кварталу. 

Стоит отметить, что глава Tesla и SpaceX не получает зарплату — его состояние напрямую зависят от успешности корпораций.

Заслуги Маска невозможно переоценить — его компания SpaceX доказала, что ракеты для полетов в космос можно использовать многоразово, что заметно удешевляет стоимость отправки в космос пассажиров и ценный груз. 

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И хотя компанию Tesla основали в 2003 году, она по сей день считается флагманом среди электрокаров. Инвесторы продолжают вкладываться в амбициозный проект Маска, а он разрабатывает уникальный транспорт.

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Также не стоит забывать о компании Starlink, цель которой — покрыть всю Землю спутниковым интернетом. Цель Илона — сделать интернет доступным в самых дальних уголках нашей планеты.

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Ранее журнал Forbes назвал Маска Человеком года — 2021. По версии авторитетного издания, именно миллиардер заслуживает этого желаемого звания. В прошлом году лучшим был президент США Джо Байден.

Источник
Financial Times
Теги
SpaceX , Tesla , Илон Маск
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