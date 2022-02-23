Зі скандалом чи без. Джамала пояснила, чому Україні потрібне Євробачення 2022

Співачка Джамала переконана, що Україні варто їхати на Євробачення 2022 хоча б тому, що це можливість нагадати світові про нас і нашу культуру.

– Зі скандалом чи без (бажано без), але ми маємо брати участь у Євробаченні. Чому? Тому що це ще одне нагадування про нас, про нашу культуру світу. А всі ці «не на часі», «їхати нема кому» — не підходять. Це як купити квиток, але на зло провіднику піти пішки.

Джамала переконана, не варто думати про те, чи зрозуміє нас Європа. У будь-якому випадку варто боротися.

– Ми для себе, ми за себе та насамперед за країну маємо їхати та виступати краще за усіх! Зрозуміють або не зрозуміють, осудять чи ні, все одно. Їхати та боротися.

Співачка нагадала, що головна різниця між концертом і конкурсом в тому, що в першому випадку за тебе вже проголосували квитком, а в другому — ти постійно і піснею, і дією маєш всім доводити, що вартий перемоги. Аби по-справжньому зацікавити, артист має 15-30 секунд, максимум хвилину.

Джамала також побажала успіху Kalush на Євробаченні 2022 і додала, що нам усім потрібні гарні новини.

Тим часом букмекери вже оновили прогнози на Євробачення 2022 після заміни учасника від України. Першість у рейтингу, як і раніше, утримують Mahmood і Blanco з Італії, Україна – у п’ятірці фаворитів.