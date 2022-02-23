Со скандалом или без. Джамала объяснила, почему Украине нужно Евровидение 2022

Певица Джамала убеждена, что Украине следует ехать на Евровидение 2022 хотя бы потому, что это возможность напомнить миру о нас и нашей культуре.

— Со скандалом или без (желательно без), но мы должны участвовать в Евровидении. Почему? Потому что это еще одно упоминание о нас, о нашей культуре миру. А все эти «некогда», «ехать некому» — не подходят. Это как купить билет, но назло проводнику пойти пешком.

Джамала убеждена, не стоит думать о том, поймет ли нас Европа. В любом случае следует бороться.

— Мы для себя, мы за себя и в первую очередь за страну должны ехать и выступать лучше всех! Поймут или не поймут, осудят или нет, все равно. Ехать и сражаться.

Певица напомнила, что главная разница между концертом и конкурсом в том, что в первом случае за тебя уже проголосовали билетом, а во втором ты постоянно и песней, и действием должен всем доказывать, что достоин победы. Чтобы по-настоящему заинтересовать, у артиста есть 15-30 секунд, максимум минута.

Джамала также пожелала успеха Kalush на Евровидении 2022 и добавила, что нам всем нужны хорошие новости.

Тем временем букмекеры уже обновили прогнозы на Евровидение 2022 после замены участника от Украины. Первенство в рейтинге по-прежнему удерживают Mahmood и Blanco из Италии, Украина — в пятерке фаворитов.