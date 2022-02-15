Переможець першого сезону романтичного реаліті Холостячка та комік Олександр Еллерт відповів на запитання, чи щасливий він наразі.

За словами чоловіка, без акторки Ксенії Мішиної, з якою Олександр зустрічався впродовж тривалого часу, він щасливий не повністю.

– Я не знаю, як це – голосно чи не голосно буде сказано… Я з повною впевненістю можу сказати, що завдяки Ксенії у мене розділилося життя на до неї та після неї. Я їй вдячний взагалі за все – за те, що вона з’явилася в моєму житті, за те, що вона робила, підказувала, пояснювала, дарувала, маю на увазі медитації та всякі такі штуки, які не матеріальні, – зізнався Еллерт.

Олександр сподівається, що вони з Ксенією ще будуть разом. Якщо нічого не повернеться – житиме далі, також Еллерт упевнений, що в нього будуть ще серйозні стосунки, проте поки що він не готовий.

– Я не готовий до інших серйозних стосунків. Ще не закінчені ці… Я сподіваюся, я в планах, я все зроблю, – наголосив Олександр.

Нещодавно Олександр Еллерт натякнув, що почуття до Ксенії Мішиної не пройшли. Чоловік відповідав на запитання підписників в Instagram і сказав, що в нього є улюблена акторка.

Нагадаємо, в липні 2021 року стало відомо, що Олександр Еллерт та Ксенія Мішина розійшлися. Довгий час закохані намагалися налагодити стосунки, про що неодноразово говорили.

У січні 2022 року Ксенія Мішина назвала причину розставання з Олександром Еллертом. Акторка зізналася, що вони не зійшлися характерами і в них були постійні гойдалки. Також вона сказала, що почуття в неї теж не пройшли, проте вона вирішила піти від безсилля.