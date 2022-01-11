Українська акторка та суддя шоу Україна має талант Ксенія Мішина розповіла про розставання з коміком Олександром Еллертом.

В інтерв’ю Dorotye зірка зізналася, що розірвала стосунки, оскільки вони з Олександром не зійшлися характерами. Зокрема, на сварки у парі впливав щільний робочий графік Мішиної та ревнощі Еллерта.

– Ми не зійшлися характерами. Ми намагалися, але є різні сторони кожної людини. У нас постійно були якісь гойдалки. Мені теж було тяжко відійти. Я не пішла без почуттів. Я пішла від повного безсилля щось змінити, – розповіла акторка.

Ксенія додала, що після розставання вони кілька разів сходилися, намаючись врятувати стосунки.

– Стосунки були не стабільними. Я просто ніколи нічого не говорила, але були моменти. Були ревнощі, які доходили до божевілля. Я не можу жити в такій атмосфері та таких енергіях. Я не хочу і не можу. Я не хочу нікого рятувати, я просто не могла в цьому існувати, – зізналася Мішина.

Мішина не стала вникати в подробиці стосунків, оскільки більше не хоче виносити своє особисте життя назагал.

– Ніхто ніколи не дізнається, що було насправді. Я не хочу нічого розповідати та доводити. Я сказала, що моє особисте життя закрите. Я зрозуміла, що у своїх стосунках не хочу жодної публічності, – сказала Ксенія.

Нагадаємо, що стосунки Мішиної та Еллерта розпочалися на романтичному реаліті Холостячка, де акторка була головною героїнею.