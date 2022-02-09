Переможець першого сезону романтичного реаліті Холостячка та комік Олександр Еллерт заінтригував шанувальників, сказавши, що має улюблену акторку.

Відповідаючи на запитання підписників в Instagram-stories, хтось поцікавився в Олександра – чи є в нього улюблений актор. На що він неоднозначно відповів.

– По акторам складно. Акторка є, – сказав Еллерт.

Нагадаємо, довгий час Олександр Еллерт перебував у стосунках із головною героїнею 1 сезону Холостячки, українською акторкою Ксенією Мішиною.

Однак у липні 2021 року Ксенія та Олександр розійшлися. Довгий час шанувальники пари чекали на їх возз’єднання, оскільки закоханих кілька разів помічали вдвох.

Крім того, Ксенія та Олександр намагалися налагодити стосунки, про що неодноразово говорили.

У січні 2022 року Ксенія Мішина нарешті назвала причину розставання з Олександром Еллертом. В одному з інтерв’ю акторка зізналася, що вони не зійшлися характерами і в них були постійні гойдалки.

В основному їхні сварки були через щільний графік Мішиної та ревнощі Еллерта. Тоді Ксенія знову сказала, що вони кілька разів намагалися врятувати стосунки.

Також вона зізналася, що почуття в неї теж не пройшли, проте вона все ж таки вирішила піти.

Артистка не стала вникати у подробиці, оскільки більше не хоче виносити особисте життя на загальний огляд.