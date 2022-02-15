Победитель первого сезона романтического реалити Холостячка и комик Александр Эллерт ответил на вопрос, счастлив ли он сейчас.

По словам мужчины, без актрисы Ксении Мишиной, с которой Александр встречался на протяжении длительного времени, он счастлив не полностью.

— Я не знаю, как это — громко или не громко будет сказано… Я с полной уверенностью могу сказать, что благодаря Ксении у меня разделилась жизнь на до нее и после нее. Я ей благодарен вообще за все — за то, что она появилась в моей жизни, за то, что она делала, подсказывала, объясняла, дарила, имею ввиду медитации и всякие такие штуки, которые не материальные, — признался Эллерт.

Александр надеется на то, что они с Ксенией еще будут вместе. Если ничего не вернется — будет дальше жить, также Эллерт уверен, что у него будут еще серьезные отношения, однако пока что он не готов.

— Я не готов к другим серьезным отношениям. Еще не закончены эти… Я в надежде, я в планах, я все сделаю, — подчеркнул Александр.

Недавно Александр Эллерт намекнул, что чувства к Ксении Мишиной не прошли. Мужчина отвечал на вопросы подписчиков в Instagram и сказал, что у него есть любимая актриса.

Напомним, в июле 2021 года стало известно, что Александр Эллерт и Ксения Мишина расстались. Долгое время влюбленные пытались наладить отношения, о чем неоднократно говорили.

В январе 2022 года Ксения Мишина назвала причину расставания с Александром Эллертом. Актриса призналась, что они они не сошлись характерами и у них были постоянные качели. Также она сказала, что чувства у нее тоже не прошли, однако она решила уйти от бессилия.