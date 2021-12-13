Українська акторка та суддя проекту Україна має талант Ксенія Мішина вперше відверто розповіла про розставання з Олександром Еллертом.

Ксенія зізналася, що у них були чудові та яскраві стосунки, але парі не вдалося зберегти їх через постійні сварки та емоційні всплески.

– У нас були чудові стосунки, але були й мінуси. Ми намагалися притертися, але, на жаль, нічого не вдалося. У нас були і сварки, і постійні емоційні сплески. Я розуміла, що це занадто і так не можна. Я відчувала в цьому себе дуже погано. І це постійний біль – його витримувати дуже складно, – поділилася акторка.

За словами Мішиної, саме вона була ініціатором остаточного розриву, оскільки більше не могла існувати у цих стосунках. Акторка додала, що основною причиною сварок була її постійна занятість на роботі.

– Я зрозуміла, що просто не можу більше існувати у цих стосунках, що мені дуже боляче і неприємно, і я не знаю, як це вирішити. Йому теж складно й боляче, і він теж не знає, як це розрулити. Я бачила велику цінність у цих стосунках, але коли ти перебуваєш у постійному стресі, воно поступово йде на ні, – сказала Ксенія.

Акторка не знає, як складуться їхні стосунки далі, але вона не заперечила, що у майбутньому знову може зійтися з Еллертом. Ксенія зазначила, що зараз вона насолоджується своїм життям, а не перебуває у пошуках нового обранця.

Нагадаємо, що стосунки Мішиної та Еллерта розпочалися на романтичному реаліті Холостячка, де акторка була головною героїнею.

Про розставання з коханим Ксенія повідомила у липні 2021 року. Але згодом пара знову відновила свої стосунки. Їх разом бачили в аеропорту по дорозі на Кіпр, а також вони відвідали весілля друзів, на якому Мішина зловила букет нареченої.

Пізніше Еллерт зробив акторці романтичний сюрприз – виклав напис зі свічок: Люблю тебе, Ксю! Невдовзі після цього пара знову розійшлася.