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Журі на Євробаченні не зможе порушити єдність України та Польщі – Зеленський

22 Травня 2022, 17:57
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський
Джерело: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ніхто не зможе порушити єдність між Україною та Польщею, зокрема і журі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, коли з офіційним візитом до Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда.

– Ніхто не може порушити нашу єдність (між Україною та Польщею – Ред.): ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні, – наголосив Зеленський.

За його словами, український і польський народи поставили один одному 12 балів “сьогодні і назавжди”.

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Нагадаємо, що після фіналу Євробачення 2022 у мережі спалахнув скандал щодо балів для Польщі. Як виявилося, національне журі від України не дало жодного балу представнику сусідньої країни, водночас глядачі віддали йому максимальні оцінки.

Такі бали журі викликали обурення українців, оскільки Польща дуже підтримує нашу державу під час повномасштабної війни, яку розв’язала Росія.

Згодом у Національній суспільній телерадіокомпанії заявили, що у 2023 році склад журі від України для участі у Євробаченні визначатимуть українці відкритим голосуванням.

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Теги
Євробачення, Володимир Зеленський
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