Європейський мовний союз (EBU) пояснив, чому бали шести країн на Євробаченні 2022 були змінені. Журі цих країн були позбавлені права голосу як у другому півфіналі пісенного конкурсу, так і у фіналі.

Другий півфінал Євробачення 2022 проходив 12 травня. У ньому брало участь 18 країн. Німеччина, Іспанія та Велика Британія також могли проголосувати, тому загалом 21 країна могла віддати свої голоси. Проте незалежний загальноєвропейський партнер із голосування Євробачення виявив нерегулярні схеми голосування у голосах журі з Азербайджану, Грузії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Сан-Марино.

– Журі з цих шести країн чітко поставило одне одного на перше місце чи, іншими словами, погодили голосувати одне за одного, – йдеться в заяві організаторів конкурсу.

Європейський мовний союз назвав це шахрайством і вирішив визнати голоси шести журі недійсними і натомість замінити їх сукупним результатом.

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У зв’язку з цим організатори вирішили залишити за собою право й у фіналі конкурсу не приймати бали від цих країн.

Нагадаємо, 15 травня – після закінчення фіналу Євробачення 2022, Грузія та Азербайджан заявили про помилки з балами для України. Вони сказали, що в таблиці з результатами оцінки відрізнялися від тих, що були виставлені членами журі.

Ба більше, коли свої оцінки оголошували судді, черга дійшла до Азербайджану. У цей час було заявлено, що через технічні неполадки озвучуватиме оцінку представник Європейського союзу мовлення. Аналогічна ситуація трапилася і з Грузією.