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Жюри на Евровидении не сможет нарушить единство Украины и Польши — Зеленский

22 мая 2022, 17:57
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Володимир Зеленський
Источник: Офис президента

Президент Владимир Зеленский отметил, что никто не сможет нарушить единство между Украиной и Польшей, в том числе и жюри международного песенного конкурса Евровидение.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, когда с официальным визитом в Киев приехал президент Польши Анджей Дуда.

– Никто не может нарушить наше единство (между Украиной и Польшей – Ред.): ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении, – подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинский и польский народы поставили друг другу 12 баллов “сегодня и навсегда”.

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Напомним, что после финала Евровидения 2022 в сети разгорелся скандал по поводу баллов для Польши. Как оказалось, национальное жюри от Украины не дало ни одного балла представителю соседней страны, в тоже время зрители отдали ему максимальные оценки.

Такие баллы жюри вызвали возмущение украинцев, поскольку Польша очень поддерживает наше государство во время полномасштабной войны, которую развязала Россия.

Впоследствии в Национальной общественной телерадиокомпании заявили, что в 2023 году состав жюри Украины для участия в Евровидении будут определять украинцы открытым голосованием.

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Теги
Евровидение, Владимир Зеленский
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