У 2023 році склад професійного журі від України для участі у Євробаченні визначатимуть українці відкритим голосуванням.

Про це повідомив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький.

– Ми зробимо open-call, щоб всі громадяни, хто хотів, могли запропонувати ту чи іншу кандидатуру, яка, на їхній погляд, має досвід та вагу в цій сфері. Після цього зробимо голосування на сайті, і відповідно, після завершення голосування, після узгодження ЄМС (Європейська мовна спілка, яка організовує Євробачення, – Ред.) буде сформоване професійне журі, яке братиме участь у голосуванні на Євробаченні наступного року, – сказав Чернотицький в ефірі загальнонаціонального телеефіру.

Голова правління НСТУ додав, що для України у проведенні Євробачення 2023 дуже важливим буде безпековий фактор.

– Я б дуже хотів, і зроблю для цього все можливе, щоб Євробачення пройшло в Україні. Якщо для інших країн проведення Євробачення – це питання інфраструктури та фінансів, то, безумовно, для України, дуже важливим і, мабуть, визначальним буде фактор безпековий, – сказав він.

Нагадаємо, що після фіналу Євробачення 2023 у мережі розгорівся скандал щодо рішення журі України, яке не віддало Польщі і Литві жодного балу. Водночас глядачі України поставили цим країнам максимальні 12 балів.