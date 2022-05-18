Попри чудовий номер Kalush Orchestra та перемогу України на Євробаченні 2022, без скандалу не обійшлося і цього разу. В епіцентрі подій опинилися члени українського журі, які поставили представнику Польщі нуль балів.

Користувачі мережі такий результат розцінили як “зраду”, оскільки саме Польща найбільше підтримала українців під час повномасштабної війни.

Факти ICTV вирішили розібратися, за яким принципом голосують судді та чи дійсно Євробачення поза політикою.

Хто був у складі журі та як проходило голосування

Членів журі, які оцінювали учасників Євробачення 2022, обирав національний Суспільний мовник. За правилами конкурсу, щороку п’ятірка суддів змінюється, а двічі бути в журі не можна. Цьогоріч виступи учасників від України оцінювали:

Вадим Лисиця – продюсер, звукорежисер,

Андрій Капраль – соліст вокальної формації Піккардійська терція,

Ірина Федишин – співачка,

Андрій Яцків – художній керівник академічного інструментального ансамблю Високий Замок,

Лук’ян Галкін – виконавчий продюсер телеканалу UA: Культура.

Члени журі виставляли оцінки напередодні фіналу. Всі були в одному приміщенні, але голосували окремо. Обговорювати поставлені оцінки вони не мали права. За дотриманням цих правил уважно стежили юрист і нотаріус.

Потім оцінки відправляли організаторам конкурсу, і вже у прямому ефірі всі могли почути загальний результат.

Як виявилося, представнику Польщі судді поставили нуль балів. Водночас українські глядачі співаку із сусідньої країни віддали максимальні оцінки.

Польщу представляв Ochman з ліричною піснею River. У фіналі артист посів 14 місце.

Як вийшов нуль для Польщі

Відразу після фіналу Євробачення 2022 члени журі від України почали виправдовуватися за свої оцінки і шукати цьому хоч якесь пояснення.

Співачка Ірина Федишин, попри встановлені правила, навіть опублікувала листок з результатами голосування. За словами артистки, вона поставила полякам 10 балів, тому не розуміє, як у результаті вийшов нуль.

– Не знаю, як голосували інші, мої бали для Польщі – 10, – написала вона.

Як виявилося, система голосування на Євробаченні передбачає не бали, а рейтингування країн.

Тобто, кожен член журі розподіляє учасників за рейтингом, де на перше місце ставить найкращого виконавця, а на 24 – найгіршого. Потім всі позиції сумуються, і виводиться середній результат. Чотирнадцять країн, які виявилися найнижчими в рейтингу, не отримують жодного балу.

Таким чином, Федишин поставила співака з Польщі на 10 місце з 24. Перед початком голосування всі члени журі були проінформовані щодо правил, тому скинути все на “непорозуміння” у них не вийшло.

На офіційному сайті Євробачення можна побачити, що журі з України на перше місце поставили Велику Британію, і в результаті вона отримала 12 балів. Чехію поставили на 10-те місце в рейтингу, і вона отримала 1 бал.

Загалом, результати голосування журі від України такі:

Велика Британія – 12 балів

Португалія – 10 балів

Нідерланди – 8 балів

Греція – 7 балів

Швейцарія – 6 балів

Азербайджан – 5 балів

Швеція – 4 бали

Австралія – 3 бали

Вірменія – 2 бали

Чехія – 1 бал

Реакція та виправдання журі

Після хвилі хейту, з якою зіштовхнулися члени українського журі, вони почали пояснювати свою позицію.

Голова журі Вадим Лисиця вибачився перед польським народом і заявив, що на Євробаченні оцінював номер і виступ артистів, не враховуючи політичний підтекст. – Я не знав, яким буде результат, сам побачив його під час прямого ефіру. Я вибачаюсь перед польським народом. Все зроблено чесно і прозоро, я нічого змінити не можу, – сказав Лисиця. За словами Андрія Карпаля, він поставив виконавця з Польщі на сьоме місце, тому був упевнений, що він потрапить у десятку. – Жоден член журі не хотів занизити бал полякам. Я поставив Польщу на 7 місце з 24. А перше поставив Британії, бо мені здається, що Британія показала якість, – заявив він. За кілька днів після завершення фіналу співачка Ірина Федишин назвала низький бал для представника Польщі “спланованою інформаційною провокацією ворога”.

– Україна поставила від журі 12 балів Великій Британії та від глядачів 12 балів Польщі. А все інше, це – спланована інформаційна провокація від наших ворогів, щоб нас розсварити. Бот-атаки, які підігрівали цю ситуацію, були спрямовані на деструктив, щоб поглинути увагу людей, знівелювати радість нашої перемоги і змусити забути про інші важливі теми. Не піддавайтеся цьому! – написала вона. Читайте також: Моя совість чиста: Ірина Федишин про бали за виступ Польщі на Євробаченні Чи може бути мистецтво поза політикою під час війни Євробачення позиціонує себе як аполітичний конкурс. На сцені заборонені будь-які політичні висловлювання, оскільки метою заходу є об’єднання всіх країн. Однак, саме організатори Євробачення одні з перших відреагували на повномасштабну війну в Україні. Вони виключили з конкурсу країну-агресора Росію, продемонструвавши свою підтримку українському народові. А під час цьогорічного шоу на сцені у Турині учасники з різних країн намагалися висловити свою солідарність за допомогою прихованих меседжів. Читайте також: Прапор на гітарі та панама як у Kalush: як учасники Євробачення підтримували Україну Водночас журі від України під час оцінювання вирішило закрити очі на політичний аспект і підтримку, яку українці отримали від сусідньої Польщі. В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV телеведучий Ігор Кондратюк заявив, що під час війни у центрі Європи неприпустимо відкидати політичну складову.

– Я думаю, це об’єктивна оцінка членів журі виступу польського виконавця. Але це була помилка з точки зору того, що не можна було не брати до уваги суспільний резонанс, який міг виникнути через недооцінку виконавців з Польщі та країн Балтики. Попри те, що оргкомітет хоче максимально відкинути політичну складову, в рік, коли йде війна у Європі, цього не має права робити ніхто, зокрема й українське журі. Вони просто не додумались до цього очевидного факту, – сказав він.

Як виявилося, схожі випадки на Євробаченні не вперше. Минулого року Ігор Кондратюк також отримав порцію хейту через те, що не поставив високу оцінку виконавцю з Литви.

– Тоді я легковажно поставився до цього і поставив оцінку з огляду на свій професійний смак. У результаті вийшло так, що Литва не отримала жодного балу. Глядачі мені зробили втик за те, що я не взяв до уваги політичну складову у голосуванні в такий час. Тому в цьому випадку професійність мусить бути орієнтована і на політичну складову, – додав він.

За словами телеведучого, полякам немає за що перейматися, оскільки українські глядачі дали представнику їхньої країни 12 балів.

Загалом непорозуміння з балами від журі може стати справжнім уроком для всіх мистецьких діячів України. Проте Кондратюк додав, що скандали і непорозуміння на Євробаченні будуть завжди, оскільки є безліч нюансів, якими і надалі будуть нехтувати.