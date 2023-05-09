Рок-гурт Let 3 виступив у першому півфіналі Євробачення 2023 з піснею Mama ŠČ. Представники Норвегії вийшли на сцену конкурсу під номером сім.

Хорватська рок-п’ятірка Let 3 відома своїми епатажними виступами, а тому Євробачення 2023 не стало винятком. На сцені частина гурту постала в сукнях, частина – у спідницях. Також на обличчі соліста можна помітити яскравий мейк.

Нерідко треки колективу містять провокаційні тексти. Їхню пісню Mama ŠČ дехто інтерпретує як композицію-глузування над Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком.

Свій номер Let 3 також обіграли танцями, а наприкінці всі учасники рок-гурту практично повністю оголили тіла.

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Нагадаємо, у першому півфіналі Євробачення 2023 виступить 15 учасників. Другий півфінал відбудеться 11 травня, тоді на сцену вийде 16 представників країн.

Фінал конкурсу пройде 13 травня. Саме в ньому виступлять представники України – дует Tvorchi під номером 19.