Рок-группа Let 3 выступила в первом полуфинале Евровидения 2023 с песней Mama ŠČ. Представители Норвегии вышли на сцену конкурса под номером семь.

Хорватская рок-пятерка Let 3 известна своими эпатажными выступлениями, а потому Евровидение 2023 не стало исключением. На сцене часть группы предстала в платьях, часть — в юбках. Также на лице солиста можно заметить яркий мейк.

Нередко треки коллектива содержат провокационные тексты. Их песню Mama ŠČ некоторые интерпретируют как композицию-насмешку над Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Свой номер Let 3 также обыграли танцами, а в конце все участники рок-группы практически полностью оголили тела.

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Напомним, в первом полуфинале Евровидения 2023 выступит 15 участников. Второй полуфинал пройдет 11 мая, тогда на сцену выйдет 16 представителей стран.

Финал конкурса пройдет 13 мая. Именно в нем выступят представители Украины — дуэт Tvorchi под номером 19.