У першому півфіналі Євробачення 2023 виступила представниця Норвегії Алессандра Меле. Співачка вийшла на сцену конкурсу першою, виконавши пісню Queen of kings.

Виконавиця постала перед глядачами в оксамитовому темно-зеленому боді із золотими вставками, які нагадують обладунки. Її образ був доповнений довгим напівпрозорим плащем, діадемою та аксесуарами.

Загалом – образ співачки дуже гармонує з назвою пісні Queen of kings, яка в перекладі звучить як королева королів.

Разом із Меле на сцені Євробачення 2023 постав балет. Номер також обігрувався світловими ефектами.

Нагадаємо, 9 травня розпочалося Євробачення 2023, а саме – перший півфінал конкурсу, в якому візьме участь 15 країн.

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Другий півфінал відбудеться 11 числа, а фінал – 13-го, в якому виступлять представники України – дует Tvorchi.