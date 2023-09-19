Колишня дружина актора Костянтина Войтенка Валентина Марініна сказала, чому довго мовчала про домашнє насильство.

Вона зізналася, що тривалий час не говорила про пережите через те, що була не готова. Однак після озвученого видихнула з полегшенням.

– Дехто запитує, а чого ти так довго мовчала? Начебто, як “де ви були ці 8 років”? Йшла своїм шляхом. Не готова була ділитися. Я жива людина. Я не виходжу в stories поки що заради своєї безпеки і безпеки доньки. Тому що зараз до мого профілю прикута чимала увага і далеко не вся вона доброзичлива, – зазначила Марініна.

Додає, зараз їй нема чого приховувати, а тому відчуває легкість. Наразі всі свої сили Валентина спрямувала на організацію їхнього з донькою життя.

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Нагадаємо, на початку вересня колишня дружина Костянтина Войтенка звинуватила його в насильстві. Валентина назвала актора домашнім тираном, розповівши, що іноді їй доводилося викликати поліцію.

Через кілька днів Войтенко відреагував на звинувачення, сказавши, що це брехня і його просто намагаються публічно знищити.

Фото: Валентина Марініна, Костянтин Войтенко