Бывшая жена актера Константина Войтенко Валентина Маринина сказала, почему долго молчала о домашнем насилии.

Она призналась, что продолжительное время не говорила о пережитом из-за того, что не была готова. Однако после озвученого выдохнула с облегчением.

— Некоторые спрашивают, а чего ты так долго молчала? Вроде, как “где вы были эти 8 лет”? Шла свой путь. Не готова была делиться. Я живой человек. Я не выхожу в stories пока ради своей безопасности и безопасности дочери. Потому что сейчас к моему профилю приковано немало внимания и далеко не все оно доброжелательное, — отметила Маринина.

Добавляет, сейчас ей нечего скрывать, а потому чувствует легкость. Сейчас все свои силы Валентина направила на организацию их с дочерью жизни.

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Напомним, в начале сентября бывшая жена Константина Войтенко обвинила его в насилии. Валентина назвала актера домашним тираном, рассказав, что иногда ей приходилось вызывать полицию.

Через несколько дней Войтенко отреагировал на обвинения, сказав, что это вранье и его просто пытаются публично уничтожить.

Фото: Валентина Маринина, Константин Войтенко