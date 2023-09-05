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Є докази? Кохана Костянтина Войтенка відповіла на звинувачення на адресу актора

5 Вересня 2023, 18:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Константин Войтенко и Наталья Каминская

Дівчина актора Костянтина Войтенка, дизайнерка Наталія Камінська відреагувала на звинувачення на його адресу. Колишня дружина артиста Валентина Марініна заявила, що переживала домашнє насильство.

В Instagram Наталія оприлюднила серію літніх фото: на більшості знімків вона постала з Костянтином, а також їхніми двома дітьми від попередніх стосунків. У коментарях у Камінської поцікавилися – чи нормально їй бути з чоловіком, який б’є жінок.

– У вас є докази? – різко відповіла на запитання дизайнерка.

Також вона висловилася на адресу колишньої дружини актора, натякнувши, що її гучні заяви не що інше, як заздрість.

– Деякі люди складно переносять успіх, любов і щасливу сім’ю в інших, – написала Наталія.

Дівчина Костянтина Войтенка відповіла на звинувачення
Дівчина Костянтина Войтенка відповіла на звинувачення
Дівчина Костянтина Войтенка відповіла на звинувачення
Дівчина Костянтина Войтенка відповіла на звинувачення
Є докази? Кохана Костянтина Войтенка відповіла на звинувачення на адресу актора / 2 зображення

Сам Войтенко ще мовчить, проте репост цих фотографій зробив, залишивши емодзі у вигляді червоного серця.

Константин Войтенко

Нагадаємо, колишня дружина Костянтина Войтенка звинуватила його в насильстві, назвавши домашнім тираном. Вона розповіла, що іноді ситуації доходили до виклику поліції, а також зізналася, що їй знадобився час, щоб розповісти про це громадськості.

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Фото: Наталія Камінська

Теги
Домашнє насильство Костянтин Войтенко
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