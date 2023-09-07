Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Адвокат у курсі: Войтенко відреагував на звинувачення в домашньому насильстві

7 Вересня 2023, 11:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Войтенко

Актор Костянтин Войтенко відреагував на звинувачення колишньої дружини про домашнє насильство. Днями Валентина Мариніна заявила, що артист застосовував психологічне та фізичне насильство проти неї, через що доводилося викликати поліцію.

Так, Костянтин свою думку опублікував в Instagram – він почав з того, що його завалили дзвінками та коментарями, і звинуватили без доказів. Артист зізнався – відповідати на брехню за останні три роки він не збирався, але тепер його публічно намагаються знищити.

– Я всіляко засуджую будь-який прояв насильства і ніколи не чинив так щодо будь-кого. Не маю наміру підтримувати цю тему в публічному просторі заради своєї дитини, – заявив Костянтин.

Актор додав, що такі звинувачення мають вирішувати в суді, і його адвокат уже в курсі заяв з боку колишньої дружини. Він заявив, що не дозволить хайпити на цій темі іншим, тому обговорення на цьому закінчуються.

Нагадаємо, що на тлі звинувачення Войтенка в насильстві заступилася дівчина актора. Наталія Камінська заявила, що доказів історії немає. Загалом, нова кохана актора додала, що такі гучні слова – показник заздрощів.

Читайте також:
Константин Войтенко и Наталья КаминскаяЄ докази? Кохана Костянтина Войтенка відповіла на звинувачення на адресу актора

Теги
Домашнє насильство Костянтин Войтенко
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь