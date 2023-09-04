Домашній тиран: колишня дружина Костянтина Войтенка звинуватила його в насильстві

Колишня дружина актора Костянтина Войтенка Валентина Марініна звинуватила його в насильстві. Вона згадала, як була в синцях і зверталася до поліції.

Жінка сказала, що їй знадобився час, щоб наважитися це розповісти. Ба більше, до певного часу вона терпіла насильство, зазначивши, що знайоме воно їй ще з дитинства, пригадавши потиличник від учительки, хлопчика, який ударив її ногою, та “подружку”, яка в сварці обзивала с**ою.

– Я – колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі… Мій колишній чоловік – перверзний нарцис і насильник. Так знаю його я, колишня дружина і мама нашої спільної дитини. Він публічна людина, тато, який час від часу радіє своїй доньці. Він – колишній, який обирав і обирає зі мною насильницькі форми спілкування: газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство, – почала свою розповідь Валентина.

Каже, були навіть випадки, коли їй доводилося викликати поліцію, однак правоохоронні органи натякали на те, щоб вона подумала, адже швидше за все помиряться.

– Нічого, що я в синцях, і мене за волосся вночі викидали з власної квартири. Головне ж, що в сім’ях так “не прийнято” – писати заяви на чоловіків, ще й таких публічних і начебто пристойних, – наголосила Валентина.

Каже, після домашніх бійок були обійми, відпочинок у Туреччині, розмови вночі, зазначаючи, що саме так працюють насильники “за зачиненими дверима”. За словами Марініної, Войтенко нібито відправляв її до психіатра, а його ігри в мовчанку зводили її з розуму.

Сам актор не визнавав своїх помилок, не хотів змінюватися і ніколи не вибачався.

– Мій колишній чоловік, відомий український актор Костянтин Войтенко – домашній тиран, припускаю, з нарцистичним розладом, і насильник. Так, я теж обирала у стосунках із ним насильницькі форми комунікації… Насильство в сім’ї неприпустиме… Останнє, Костя, ні тебе, ні твого оточення я не боюся. Мені не страшний ні твій статус, ні твоя бульбашкова популярність, – наголосила Валентина.

Вона закликала всіх жертв насильства не терпіти такого ставлення до себе і говорити про це.

Варто зазначити, що в коментарях Марініну підтримало багато людей. Свої слова підтримки також залишили акторки Наталка Денисенко, Олена Світлицька, Анна Сагайдачна, Ксенія Мішина, Катерина Тишкевич і багато інших.

Факти ICTV уже звернулися по коментарі до Костянтина Войтенка, однак відповіді поки що не отримали.

Фото: Валентина Марініна, Костянтин Войтенко