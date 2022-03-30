Телеведуча Катерина Осадча запропонувала вагітній співачці Регіні Тодоренко народити в бомбосховищі.

Українка Регіна, яка наразі мешкає в Росії, продовжує мовчати. Артистка каже, що переживає свою родину в Одесі, проте не називає напад РФ на Україну війною.

Також Тодоренко ділиться переживаннями з приводу своєї другої вагітності, зазначаючи, що вона проходить важче за першу. При цьому про українських жінок, які народжують у бомбосховищах чи про зруйновані пологові будинки, Регіна не поспішає розповідати своїм підписникам.

Катерина Осадча вже зверталася до Тодоренко із закликом розповідати про війну. Цього разу телеведуча теж не стала мовчати.

– Не хотіла чіпати тему, але ні, напишу, може колись крига скресне. Від вагітної Регіни Тодоренко мовчання ще болючіше, запрошуємо народити в бомбосховищі, приїзд організуємо, – написала Осадча в Instagram.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко народилася в Одесі. Останнім часом вона живе в Росії, де в 2018 році вийшла заміж за Влада Топалова. Варто зазначити, що він перебуває в базі Миротворець.

Раніше ми публікували список зірок, які підтримали війну в Україні. Серед селебриті є як росіяни, так і українці.

Фото: Катерина Осадча