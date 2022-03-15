Співавтор і режисер шоу Орел і Решка Євген Синельников розповів, що думає про позицію телеведучої Регіни Тодоренко.

В інтерв’ю Слава+ Синельников сказав, як ставиться до того, що під час війни в Україні Регіна робить розбір гардероба. Євген зазначив, що не думає, що це робить сама телеведуча.

– Я думаю, що в неї там якась людина, яка займається Instagram, – наголосив Синельников.

Він сказав, що особисто йому Регіна надіслала кілька повідомлень.

– Особисто мені вона надиктувала кілька повідомлень у сльозах – Тримайтеся, я вас благаю. Але це, звичайно, така спроба відмити себе і при цьому розповідати про гардероб – низько, низько, це правда, – наголосив Євген.

Регіна Тодоренко народилася в Одесі. Останнім часом ведуча живе в Росії, де в 2018 році вийшла заміж за Влада Топалова.

В Instagram телеведуча показує, що всіляко переживає і молиться за Україну, оскільки тут у неї батьки та родичі, проте вона жодного разу не назвала речі своїми іменами.

Тодоренко молиться за сім’ю, але не називає напад РФ на Україну війною. В Instagram вона оприлюднила фото з храму та зазначила, що молитва їй допомагає.

Згодом Регіна вирішила влаштувати розбір гардероба, під приводом – відволіктися.

Фото: Євген Синельников