Українська ведуча Регіна Тодоренко, яка вже кілька років живе та працює в Росії, молиться за родину в Україні.

В Instagram-stories Регіна оприлюднила фото з храму.

– Молитва дуже допомагає мені, – написала Тодоренко.

Також вона опублікувала імена тих людей, за здоров’я яких молиться.

– І нехай в цьому списку не всі бажають мені добра, я все одно за вас молитимуся, – зазначила артистка.

Очевидно, не всі близькі для Тодоренко люди хочуть спілкуватися з нею і це не дивно. Ведуча жодного разу не назвала речі своїми іменами – Росія напала на Україну.

Вона публікує пости в Instagram і пише, що до будинку її батьків прийшло лихо, проте жодного разу не назвала ім’я людини, через яку все почалося – президента Росії Володимира Путіна.

23 лютого, за день до того, як РФ напала на нашу країну, Тодоренко взагалі натякнула на дружбу між Україною та Росією сімейним знімком. На фото вона розмістила прапори України та Росії. Біля себе – прапор України, а біля чоловіка – прапор Росії. На долоньках сина разом лежать обидва ці прапори.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко народилася в Одесі. Останнім часом ведуча живе в Росії, де в 2018 році вийшла заміж за Влада Топалова.

Тодоренко приїжджала в Україну в березні 2021 року. Тоді вона опублікувала сімейне фото з аеропорту та сказала, що майже півтора роки не обіймала рідних.

Варто зазначити, що її чоловік перебуває в базі Миротворець за участь у пропагандистських заходах на території окупованого РФ Криму.