В Україні з’явився сайт із переліком зірок, які не висловилися проти війни в нашій країні. Серед селебриті є як росіяни, так і українці.

На вебсайті theylovewar.com оприлюднено перелік артистів, інфлуенсерів і політичних діячів, які не виступили проти війни в Україні або ж підтримали ворожі дії президента РФ Володимира Путіна.

Над створенням сайту працював український блогер та бізнесмен Петро Заставний.

Серед артистів можна побачити реперів Мота, Тіматі, Басту, співаків Діму Білана, Влада Топалова, Стаса Михайлова, Марі Краймбрері, Олега Газманова, Миколу Баскова, Філіпа Кіркорова, Анну Asti, Надію Бабкіну, акторів Станіслава Бондаренка, Максима Радугіна, Анну Хількевич та Агату Муценієце.

Майже кожен із них був в Україні та брав участь у наших проєктах, за які отримував гроші.

Також проти війни не висловилися й деякі українські селебриті, які живуть та будують кар’єру в РФ – Ані Лорак, Джиган, Анна Сєдокова, Artik, Maruv, Регіна Тодоренко та інші.

Серед інфлуенсерів можна побачити Каріну Палецких, Іллю Соболєва, Катю Жужу, Ксенію Бородіну та інших.

Поки Україна страждає від дій російських агресорів, поки в нас бомблять міста і гинуть мирні жителі, зокрема й діти, ці люди продовжують насолоджуватися життям та підтримують усе, що робить Путін.

Варто зазначити, що це не всі артисти, які замовчують реальну ситуацію в Україні, очевидно, що список доповнюватиметься. “Героїв” треба знати в обличчя.