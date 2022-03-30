Телеведущая Екатерина Осадчая предложила беременной певице Регине Тодоренко родить в бомбоубежище.

Украинка Регина, которая сейчас проживает в России, продолжает молчать. Артистка говорит, что переживает о своей семье в Одессе, однако не называет нападение РФ на Украину войной.

Также Тодоренко делится переживаниями по поводу своей второй беременности, отмечая, что она проходит тяжелее первой. При этом об украинских женщинах, которые рожают в бомбоубежищах или о разрушенных роддомах, Регина не спешит рассказывать своим подписчикам.

Екатерина Осадчая уже обращалась к Тодоренко с призывом рассказывать о войне. В этот раз телеведущая тоже не стала молчать.

— Не хотела трогать тему, но нет, напишу, может когда-то лед тронется. От беременной Регины Тодоренко молчание еще болезненнее, приглашаем родить в бомбоубежище, приезд организуем, — написала Осадчая в Instagram.

Напомним, Регина Тодоренко родилась в Одессе. В последнее время она живет в России, где в 2018 году вышла замуж за Влада Топалова. Следует отметить, что он находится в базе Миротворец.

Ранее мы публиковали список звезд, поддержавших войну в Украине. Среди селебрити есть как россияне, так и украинцы.

Фото: Екатерина Осадчая